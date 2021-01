Donalda Trampa brāļameita izteikusies, ka onkulis neizprot "pieķeršanos un tuvību"

Pēc tam, kad Donalds Tramps beidza pildīt prezidenta pienākumu, viņš kopā ar sievu Melāniju mēroja ceļu uz Floridu, kur viņiem pieder pasakaini grezna rezidence.

Lidmašīnai nolaižoties un no tās izkāpjot, Melānijas seja šķita kā pārakmeņojusies, tajā nevarēja lasīt nekādu emociju. Tas no jauna uzjundījis runas par Trampu pāra iespējamo šķiršanos, ko vēl vairāk pastiprina nesenie Donalda brāļameitas Mērijas Trampas izteikumi par to, ka onkulis neizprot jēdzienu “intimitāte”.

Melānijas sejā nav lasāmas nekādas emocijas. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Melānija no lidmašīnas Floridā izkāpa, tērpusies modes nama “Gucci” tērpā. Viņas sejā nepakustējās ne vaibsts, kad fotogrāfi iemūžināja šo vēsturisko mirkli.

Melānija pirmā sāka kāpt lejup pa trapu, atstājot vīru aiz sevis, mājam ar roku mediju pārstāvjiem. Melānija uz brīdi atturīgi it kā “pieklājības pēc” pasmaidīja un tad savā nodabā devās uz automašīnu.

Melānija pirmā dodas uz automašīnu. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Tas pamudinājis no jauna aizdomāties, ka Trampu attiecībās, iespējams, ir krīze un drīzumā varētu sekot šķiršanās.

Donalda brāļa Freda meita Mērija Trampa izdevumam “Sunday Telegraph” apliecinājusi - viņa tic, ka onkulis patiešām mīl Melāniju, tikai pāris ne pārāk labi saprotot viens otru.

Mērija izteikusies, ka tēvocis nesaprot, kas ir “pieķeršanās tuvība” un “intimitāte”, bet tas spēlē būtisku lomu tajā, kāpēc šī laulība daudziem šķiet tik vēsa.

“Es nedomāju, ka viņš izprot pieķeršanos un tuvību,” norādījusi Mērija.

Brāļameita arīdzan bildusi, ka “postījumi”, ko prezidentūras laikā valstij nodarījis Donalds, esot “neaprēķināmi”, kā arī piebilda, ka ASV gaida, “lai uzzinātu, cik daudzi no tiem ir neatgriezeniski”.

2020. gada jūlijā Mērija Trampa izdeva grāmatu par savu onkuli “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World´s Most Dangerous Man” (“Pārāk daudz un nepietiekami: kā mana ģimene radīja visbīstamāko cilvēku pasaulē”).

Donalda Trampa brāļameitas Mērijas L. Trampas pērn izdotā grāmata par onkuli. (Foto: Lev Radin/Pacific Press/Shutterstock/ Vida Press)

Rakstnieces izteikumi sekojuši pēc tam, kad CNN informēja, ka Trampu pāris pirms Baltā nama pamešanas esot nakšņojis katrs savā guļamistabā.

Zinātāji apliecinājuši, ka Melānija “nesot jutusies bēdīga”, ka jāpamet baltais nams un Vašingtona, viņa ļoti vēlējusies “atgriezties mājās”.

Baumas par iespējamo šķiršanos uzvirmoja jau aizvadītā gada decembrī, kad Melānija viena pati sagaidīja pie Baltā nama atvedam lielo egli. Šajā svinīgajā pasākumā iepriekšējos gados pāris piedalījās kopā.

