Elīna Fīrmane atgriežas televīzijā - vadīs raidījumu kopā ar Lauri Reiniku

Raidījuma jaunajā sezonā studijā valdīs iedvesmojoša atmosfēra un sirsnīgas emocijas, atgādinot, cik svarīgi ir pateikt paldies cilvēkiem, kuri atbalstījuši vai snieguši palīdzīgu roku kādā dzīves brīdī. “Pasaki to skaļi” studijā tiksies divas iedvesmojošas personības, kuru ceļi kādā brīdī krustojušies, lai motivētu, atbalstītu un stiprinātu viens otru. Turklāt vienam no viņiem nebūs ne jausmas, kuru cilvēku tūliņ sastaps un kāpēc viņam noslēpumainā viesa dzīvē ir bijusi īpaša loma. Skatītājus gaida tikšanās ar tādām spilgtām personībām kā komponists Raimonds Pauls, mūzikas pedagoģe un diriģente Daila Martinsone, mūziķi Dināra Rudāne un Guntars Račs, kā arī daudziem citiem.

“Pasaki to skaļi” atklās, kāds neaizmirstams notikums saista abas personības un aicinās būt klāt tik emocionālajā satikšanās brīdī, kad ļaujot vaļu jūtām, tiks sacīts īsts burvju vārds – “paldies!” Turklāt attiecību stāsti, kopīgi pieredzētais, dzīves uzskati un vērtības atklāsies ne tikai caur atmiņām, bet arī izklaidējošām spēlēm un iedvesmojošiem sižetiem. Pirmajā sezonas raidījumā izskanēs īpaši skanīgs un sirds silts “paldies”, kuram noteikti būtu gatavi pievienoties visi Latvijas iedzīvotāji.

Dziedātāja Dināra Rudāne ar raidījuma palīdzību teiks milzīgu paldies Raimondam Paulam, kurš janvārī svin savu 85. gadadienu. Sev raksturīgajā humora pilnajā manierē Maestro neslēps izbrīnu, ka kāds viņam varētu būt neizsakām pateicīgs. Tikmēr Dinārai savs iedvesmas cilvēks nebija tālu jāmeklē, jo tieši Maestro ir bijis tas, kurš atstājis neizdzēšamas pēdas viņas karjeras attīstībā. Raidījumā atklāsies, par ko dziedātāja ir pateicīga Maestro un kāds kopīgs stāsts vieno abus mūziķus.

Jauna sezona, jauna vadītāja – TV ekrānos atgriežas Elīna Fīrmane

Līdzšinējā “Pasaki to skaļi” vadītāja Egija Gailuma nolēmusi vairāk pievērsties sava uzņēmuma attīstībai, tāpēc jaunajā sezonā līdzās Laurim Reinikam viesus studijā sveicinās Elīna Fīrmane. Viņa TV skatītājiem ir jau labi pazīstama un iemīļota personība, jo dažādu raidījumu vadīšanā un producēšanā, kā arī kino un reklāmas jomā darbojusies kopš 2003. gada.

Lauris un Elīna. (Foto: Publicitātes)

Beidzamajā laikā gan Elīna vairāk pievērsusies ģimenei un meitiņu audzināšanai, kā arī sevis pilnveidošanai – viņa uzsākusi studijas profesionālā integrālā kouča programmā Kanādas Integrālajā Institūtā, tāpēc “Pasaki to skaļi” būs ne tikai TV skatītājiem īpaši gaidīta atgriešanās, bet arī jauns izaicinājums pašai Elīnai.

“Atgriešanās TV ekrānos arī man ir mazliet pārsteigums - tas noteikti nav bijis plānots ceļš, drīzāk ļaušanās dažādiem procesiem. Esmu pārliecināta, ka pateicība ir ļoti svarīga dzīves prizma, caur kuru būt un just pasauli. Ir vērtīgi ne tikai izjust pateicību, bet arī to pateikt - turklāt, skaļi un visiem dzirdot. Tādēļ ar prieku piekritu būt daļa no raidījuma “Pasaki to skaļi” komandas,” par savu atgriešanos ekrānos saka Elīna Fīrmane.