Kristaps Porziņģis "sapārots" ar seksīgu blondīni

NBA basketbolists savu privāto dzīvi nekomentē, taču vērīgākie interneta lietotāji pamanījuši, ka Laura nokļuvusi miljonāra interešu lokā. Jo Porziņģis jau ilgāku laiku sociālajos tīklos regulāri liek “patīk” pie daiļavas ievietotajiem foto, turklāt aizvadītajā nedēļā Laura publiskoja bildi, kur redzama smalki atpūšamies Dalasā – ASV pilsētā, kurā dzīvo Kristaps Porziņģis! Sagadīšanās? Smalkajās aprindās runā, ka nē!

Par NBA kluba Dalasas "Mavericks" basketbolista Kristapa Porziņģa un latviešu zeltenes, bijušās "VEF Rīga" basketbola kluba karsējmeitenes Lauras Vizlas attiecībām mēļo jau vismaz gadu. Kopā viņi gan nav redzami nevienā no publiskotajām fotogrāfijām, taču par Kristapa un Lauras īpašo saikni secināts no abu aktivitātēm sociālajos tīklos.

Ļaudis spriež, ka abi kopā ir jau kopš 2019. gada vasaras, un par to aizdomas radušās pēc Lauras publiskotajiem foto no atpūtas Ivisā – spāņu kūrortā Vidusjūrā, kuru iecienījis arī savulaik Spānijā savu meistarību kaldinājušais Porziņģis. Protams, šajās fotogrāfijās no Ivisas Porziņģi kopā ar latviešu daiļavu neredzēsiet, taču pēc tā, ka skaistā blondīne pozējusi pie privātas lidmašīnas un tās salonā, kā atpūtusies un iepirkusies, ļaudis internetā aizdomājušies – vai tikai šīs izklaides meitenei nav apmaksājis NBA basketbolists?

Aizdomas par abu iespējamām attiecībām vēl vairāk palielinājušās pēc tam, kad pamanīts, ka Porziņģis ir regulārs viesis Lauras "Instagram" kontā, atzīmējot ar “patīk” ievietotos daiļavas seksīgos foto.

Savukārt Laura "Instagram" seko Porziņģa komandas biedriem un viņa brālim Mārtiņam Porziņģim – vai tiešām latviešu meitene jau iepazinusies ar Porziņģa draugiem un ģimeni?

Bet pavisam maz šaubu par to, ka tieši bijusī karsējmeitene ir NBA basketbolista jaunā draudzene, palika aizvadītajā nedēļā, kad Laura Vizla padalījās ar fotogrāfijām, kurās redzama atpūšamies Dalasā – Kristapa Porziņģa dzīvesvietā ASV.

Vai tiešām meitene devusies uz Ameriku, lai apciemotu savu mīļoto? Vai tiešām Laurai Vizlai ir attiecības ar bagātāko Latvijas sportistu? To Laura žurnālam "Kas Jauns" nekomentēja, savukārt vērīgākie pamanījuši, ka viņas aizvadītajā nedēļā publiskotajā selfijā no smalkas vannasistabas ainava aiz loga ir ļoti stipri līdzīga tai, kas redzama Kristapa Porziņģa brāļa Mārtiņa Porziņģa pērn uzņemtajā fotogrāfijā no kāda ēkas balkona Dalasā. Zinātāji teic, ka tie ir Kristapa Porziņģa apartamenti McKinney avēnijā...

Un arī šonedēļ Laura turpina "Instagram" publiskot foto, kurā redzams, ka atrodas Dalasā.

Tāpat arī "Instagram" īsajos stāstiņos redzama jakā ar "Mavericks" logo un ne vienā vien foto manāma, tērpusies zīmola "adidas" drānās. Kā zināms, "adidas" pirms dažiem gadiem ar Porziņģi noslēdza iespaidīgu reklāmas līgumu - latviešu basketbolistam tas ienes vairākus miljonus gadā.

Vai tiešām Laura, uzvilkusi jaku ar "Mavericks" logo, pozē Porziņģa vannasistabā? (Foto: no "Instagram")

Bijusī florboliste un mākslas vingrotāja

Kas tad ir šī Laura Vizla, kas, visticamāk, iekarojusi NBA miljonāra Kristapa Porziņģa sirdi? Zināms, ka meitene trenējusies mākslas vingrošanā, spēlējusi florbolu, bet pēdējos gados bija "VEF Rīga" karsējmeitene, kā arī savulaik viņai bija romantiskas attiecības ar hiphopa apvienības "Olas" dalībnieku Žani Pavlovski – Laura pat filmējusies viņa videoklipā. Kā dejotāja Laura uzstājusies arī kopā ar Aminatu.

Daiļava, kurai pavisam drīz apritēs 23 gadi, pirms pieciem gadiem "VEF Rīga" basketbola kluba mājaslapā par sevi teica šādus vārdus: “Mani sauc Laura, esmu no Rīgas. Pagaidām nemācos, bet gan strādāju un dejoju. Jau pirmajās klasēs sāku dejot tautiskās dejas. Dejas aizrauj. Tā ir neticami liela aizraušanās, kas liek justies maksimāli labi ik treniņu un uzstāšanos. Man ļoti patīk klausīties interesantos cilvēkos, mani aizrauj dejošana, mūzika, man patīk dzīvnieki, ceļot, skaisti dabas skati, mīļas dāvanas, silta tēja aukstā ziemas vakarā, Ziemassvētki ar visu, visu ģimeni kopā, patīk vasara un piedzīvojumi. Patīk festivāli un spontānas idejas, man patīk smieties un likt smieties citiem. Es varētu pārtikt no suši un nevaru savu rītu iedomāties bez baltas kafijas. Man patīk neiespringt par visu, kas nomāc, un man ļoti patīk smaidīt, kā arī labi izskatīties. Jau ceturto gadu apmeklēšu Positivus festivālu. Ikdienā ļoti bieži ķemmēju matus. Man ir liela gulta, bet es vienmēr guļu pašā gultas maliņā. Man ir paniskas bailes no cilvēkiem, kam ir slikta dūša. Pagaidām neiespringstu ar būtiskiem plāniem un mērķiem nākotnei. Agrāk divus gadus spēlēju florbolu, nopietni trenējos mākslas vingrošanā, bet kā karsējmeitene vēlos vairāk apgūt sporta vingrošanas elementus. Manuprāt, neatlaidība ir tas, kā dēļ esmu "VEF Rīga" karsējmeitene.”

Ar modelēm naktsklubā un uz jahtas

Kristaps Porziņģis par savu privāto dzīvi nerunā, tāpēc par viņa mīlas gaitām var uzzināt tikai pēc ārvalstu preses publikācijām. Piemēram, 2017. gadā paparaci iemūžināja Porziņģi, kopā ar kādu blondīni pametot naktsklubu Ņujorkā. Abi bija apskāvušies, līdzīgas krāsas apavos, un tas lika uzvirmot runām, ka Latvijas basketbola zvaigznes sirds nu ir aizņemta.

Toreiz lielākā daļa ASV izklaides mediju izteica minējumu, ka abi nebūt nav satikušies naktsklubā, bet gan devušies turp kopā, turklāt interneta vietne TMZ itin pārliecinoši paziņoja, ka tas nav bijis tikai viena vakara sakars, jo Porziņģis ar šo dāmu satiekoties jau kādu laiku. Vēlāk kļuva zināms, ka Kristapa tās nakts pavadone bija kāda meitene, kurai viņš seko sociālajā tīklā Instagram un kas soctīklos pazīstama ar vārdu Bembijmeitene. Viņa ir ukraiņu izcelsmes modele, kas pārcēlusies uz ASV, piedalījusies apakšveļas modes fotosesijās, bet savu "Instagram" kontu pārpildījusi ar itin krāšņām bildēm, kurās ir tikai apakšveļā vai bez tās.

Savukārt gadu vēlāk paparaci pieķēra, kā Kristaps Porziņģis ar draugiem un simpātiskas blondīnes kompānijā atpūties uz jahtas Ivisā. Toreiz basketbolists atlaba no smagās traumas, un, iespējams, saules un daiļavas kompānija Spānijas kūrortā viņam tovasar nāca tikai par labu.

Kas noticis ar apsūdzību izvarošanā?

Attiecības ar daiļo dzimumu Kristapam Porziņģim ir nesušas arī nepatikšanas, un visskaļākais tracis notika 2019. gada pavasarī, kad ASV mediji marta sākumā paziņoja, ka likumsargi pēta iesniegumu, kurā teikts, ka Porziņģis pēc 2018. gada 6. februāra spēles, kurā smagi savainoja ceļgalu, uz savu dzīvokli Manhatanā uzaicinājis kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu. Pēc ārvalstu tabloīdu ziņotā, cietušo Porziņģis apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni pulksten divos naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Pēcāk gan parādījās informācija, ka kaimiņiene nez kāpēc naktī devusies uz Porziņģa mitekli, lai saņemtu autogrāfu. Šīs ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot sitis un pat izvarojis. Žurnālisti gan pieļāva, ka kaimiņiene šādi par Porziņģi pasūdzējusies tāpēc, ka viņa arī pēc tās nakts esot vēlējusies ar Porziņģi būt tuvās attiecībās, taču saņēmusi atteikumu.

Toreiz Porziņģa advokāts Rolands Riopells norādīja, ka viņa klients pilnībā noraida izskanējušās apsūdzības, turklāt sportista pārstāvji lietā iesaistīja Federālo izmeklēšanas biroju, jo no basketbolista tiekot izspiesta nauda. Ar ko šī lieta beigusies, nav zināms, un par tās tālāku virzību nav zināms jau gadu. Iespējams, tiesa atlikta Covid-19 pandēmijas dēļ, bet visticamāk, ka starp abām pusēm panākta vienošanās un lieta izbeigta bez tiesvedības. Kā tas notiek vairumā līdzīgu gadījumu, kad vai nu vainas izjūtas dēļ, vai mīļā miera labad bagātās sporta zvaigznes vienkārši samaksā krietnu atpirkšanās naudu.

