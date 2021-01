Viskijs, vaļa zobs, kalpa mati - dārgumi, ko slavenības ņēmušas sev līdzi kapā

Mīlestības svilpīte

Lorēna Bekola un Hamfrijs Bogārts. (Foto: CAMERA PRESS/ASP / Vida Press)

Lai gan slavenais kinoaktieris Hamfrijs Bogārts tika kremēts (1957), viņa mirstīgās atliekas urnā tika papildinātas ar sentimentālu zelta svilpīti, kas bija rotājusi sievas, aktrises Lorēnas Bekolas, rokassprādzi. Uz svilpītes iegravētie vārdi: “Ja kaut ko vēlies, tikai uzsvilp” ir atsauce uz mīlasstāsta un 12 gadu laulības sākumu – uz abu pirmo kopīgo 1944. gada filmu "To Have and Have Not".

Sentimentāls vaļa zobs

Džons Kenedijs. (Foto: CAMERA PRESS/Carll Howard/Pix Incorporated / Vida Press)

Līdz ar citiem hobijiem ASV prezidents Džons F. Kenedijs bija kaislīgs vaļu kaulu un ziloņkaula kolekcionārs. Īpaši mīļa viņam esot bijusi pirmās lēdijas Žaklīnas Kenedijas pēdējo kopīgo Ziemassvētku dāvana – 9 centimetrus garš vaļa zobs, uz kura iegravēts prezidenta zīmogs. Zelta aproču pogas, šis zobs un vēstules no sievas un bērniem kļuva par lietām, kas tika apglabātas līdz ar viņu (1963).

Vēstules no sirds

Harijs Hudini. (Foto: Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Burvju mākslinieks Harijs Hudini jau 11 gadus pirms savas nāves bija izplānojis savas bēres. Ņemot vērā, cik bīstams bija burvju mākslinieka darbs, pēdējā griba tika uzrakstīta visai vēlu – 40 gadu vecumā. Viņš kapā līdzi esot pieprasījis mātes rakstītās vēstules un vienu no paša sievas. Hudini muzeja rīcībā ir arī informācija, ka mākslinieks vēlējies tikt apglabāts nevis tradicionālā zārkā, bet gan hermētiskā bronzas kārbā, ko bija radījis trikam, lai pierādītu, ka ikviens (ja neļauj bailēm sevi pārņemt) var izdzīvot bez gaisa vismaz stundu. Protams, kad pašam to vajadzēja, gaiss vairs nebija tik svarīgs.

Gatavs ballītei

Frenks Sinatra. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Mūziķa Frenka Sinatras ikoniskā ballīšu karaļa tēls nemainījās tikai tāpēc, ka viņa dzīve beidzās. Uzstājoties Frenks vienmēr malkoja viskiju "Jack Daniel's" un vienmēr specifiskā manierē: trīs ledus gabali, viskijs divu pirkstu augstumā un šļakata ūdens. Pat pēc Sinatras nāves, pamatojoties uz šo stāstu un faktu, ka mūziķis kapā līdzi paņēmis pudeli "Jack Daniel's", viskija ražotājs radīja reklāmas kampaņu. Protams, pilnam ballītes komplektam Frenkam kapā līdzi tika ieliktas arī "Camel" cigaretes un "Zippo" šķiltavas.

Reliģijas ikona

Bobs Mārlijs. (Foto: action press/ Vida Press)

Kad pēc cīņas ar vēzi nomira regeja mūziķis Bobs Mārlijs (1981), viņš bija tikai 36 gadus vecs un nepārspīlējot – par to sēroja visa Jamaika (uz bērēm ieradās 100 000 cilvēku). Tā kā ārstniecības procesā mūziķis bija zaudējis savus ikoniskos dredus, viņš tika apglabāts ar tos imitējošu parūku, līdzi tika iedota viņa sarkanā "Gibson Les Paul" ģitāra, 23. psalma lappusē pavērta Bībele un būtiskākais – viņa paša reliģijas ikona – kaņepes stublājs.

Divi vīrieši

Karaliene Viktorija.

Kad 1901. gadā nomira karaliene Viktorija, viņa jau bija pietiekamos gados, lai pati būtu tam pienācīgi sagatavojusies. Lietu saraksts, ko viņa vēlējās sev paņemt līdzi, aizņēma 12 lappuses. Tās bija nelaiķa vīra Alfrēda mantas (uzvalks, apmetnis, rokas atlējums ģipsī, pašas kāzu plīvurs u. c.) un – par pārsteigumu visiem – arī pēdējās mīlestības, sava kalpa Džona Brauna, mantas – matu šķipsna, fotogrāfija un viņa dāvināts gredzens.

Kontrastējošs komplekts

Rūalls Dāls ar sievu Patrīciju. (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Slavenā bērnu rakstnieka Rūalla Dāla vecāki bija Norvēģijas imigranti, un, lai slavinātu viņa izcelsmi, mazmeita vectēvam 1990. gadā noorganizēja vikingiem atbilstošas bēres. Tas nozīmē, aizsaules dzīvi nodrošinot ar pirmās nepieciešamības lietām – viņa iecienītajiem HB zīmuļiem, dārgu sarkanvīnu un šokolādi, snūkera piederumiem un diskveida zāģi!

Vismaz smaržīgs

Endijs Vorhols. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

“Dievinu smaržas! Dažkārt ballīšu laikā ielavos saimnieku vannasistabā, lai izpētītu viņu smaržu plauktus. Es neokšķerēju, mani tikai interesē, vai viņiem nav kādas interesantas smaržas, ko nekad vēl neesmu pamēģinājis. Ja atrodu ko interesantu, neatturos tās izsmidzināt!” tā reiz ir apgalvojis popārta mākslinieks Endijs Vorhols. Tāpēc nav brīnums, ka viņš ir apglabāts kopā ar "Estee Lauder" smaržu pudelīti. Interesanti, ka līdz ar nāvi nebeidzās viņa attiecības ar aromātu pasauli – mūsdienās ar viņa vārdu tiek rotātas septiņas dažādas vīriešu un sieviešu smaržu līnijas.