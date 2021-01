Kaspars Zāle jau otro reizi atlaists no Dailes teātra - aktieris taisnību meklēs tiesā

Iestāšanās par savām tiesībām aktierim izvērtusies par īstu trilleri un bezprecedenta gadījumu nu jau gandrīz gada garumā. Kaspars Zāle, kuru aprīlī Dailes teātra vadība līdz ar trim citiem aktieriem gribēja atlaist no darba, uzskatīja, ka tas tiek darīts nelikumīgi. Kamēr teātra darbība pavasarī bija paralizēta pandēmijas pirmā viļņa dēļ, Zāle nepadevās grūtsirdībai, bet, sakot, ka zaudēt tāpat nav ko, meklēja izeju no šķietami bezcerīgas situācijas. Ar advokāta Kalvja Krūmiņa palīdzību viņš rudenī panāca, ka darba uzteikums tiek atsaukts, Zāle bija redzams arī teātra štata aktieru sarakstā Dailes mājaslapā.

“Vispirms man tas bija goda un cieņas jautājums, iestāšanās par likumību. Latvijā cilvēki lielākoties baidās pastāvēt par savām tiesībām. Tādā veidā tie, kas pie varas, veido savu hierarhiju, izmantojot iebiedēšanas taktiku. Mēs taču nedzīvojam Ziemeļkorejā, bet brīvā un tiesiskā valstī. Eiropā tā ir normāla prakse – runāt par darba tiesībām. Gribu šajā ziņā arī rādīt piemēru citiem, dalīties pieredzē,” toreiz apņēmīgi "Kas Jauns" pauda mākslinieks.

Sava cīniņa dēļ Kaspars gan iedzīvojās “ļoti saspīlētās” attiecībās ar teātra vadītāju Juri Žagaru. Pēc aktiera teiktā, tika darīts viss, lai viņš emocionāla diskomforta dēļ no teātra aizietu pats. Kā jau "Kas Jauns" rakstīja, lai arī teorētiski atjaunots darbā, Zāles aktiera ikdiena nebija tāda kā iepriekš – viņam tika noteikts strikts darbalaiks, kas izslēdza atrašanos ārpus teātra 75. kabineta ar Daili nesaistītos projektos, un pašam savas monoizrādes par Raini, balstoties uz dzejoļu krājumu "Gals un sākums", attīstīšana. Zāles mākslinieciskās kvalitātes pēc šīs izrādes solīja izvērtēt īpaša komisija.

Tomēr jaunais gads Zālem sācies atkal atlaista aktiera statusā. Kā Kaspars atklāj sarunā ar "Kas Jauns", decembra vidū to, kā veidojas viņa monoizrāde par Raini, vērtējusi komisija – Viesturs Kairišs, Gatis Šmits, Justīne Kļava un Henrijs Arājs. Pēc tam viņu pie sevis izsaucis teātra direktors Juris Žagars, lai paziņotu, ka projektu par Raini tālāk neattīstīs, jo tam, pēc komisijas ieskatiem, būtu jāpiesaista dramaturgs, kam finansiālu iespēju teātrim neesot. “Piedāvāja taisīt citu lugu – Patrika Zīskinda "Kontrabasu" –, ko jau sākotnēji biju noraidījis kā materiālu, kas mani kā mākslinieku neuzrunā, jo ar to neveidojas nekādi radošie krustpunkti, kas monoizrādei ir īpaši būtiski,” stāsta Kaspars. To viņš teātra vadībai arī uzrakstījis paskaidrojumā. Zāle arī rakstiski lūdzis atļauju filmēties seriālā par Benjamiņu, uz ko saņēmis atbildi, ka to var darīt no darba brīvajā laikā, kas praktiski bija tikai nakts stundās.

Komunikācija ar Žagaru neesot risinājusies arī aktiera prasībā par nepatiesu ziņu atsaukšanu. “Pieprasīju Jurim atsaukt ziņas presē, ko viņš izplata Dailes teātra vārdā par to, ka režisori nevēlas ar mani strādāt. Uzskatu, ka tā ir nepatiesa informācija, kam man ir pamatojums un režisoru liecības. Pieprasīju arī publiski man par to atvainoties, uz ko atbildi nesaņēmu. Informēju arī par to, ka neesmu apmierināts ar viņa vadīšanas stilu un metodēm, ka man ir nevienlīdzīgi darba apstākļi, salīdzinot ar citiem aktieriem, piedāvāju abpusēji vienoties pārtraukt darba attiecības,” atklāj aktieris.

Zāle no darba teātrī tomēr atlaists ne uz pušu vienošanās pamata. Detalizēti iztirzāt notikušo aktieris pagaidām atturas, pamatojot, ka “šobrīd viss ir pārāk sarežģītā procesā”, lai par to runātu. Proti, Kaspars, uzskatot, ka viņa atlaišana no Dailes, tāpat kā pirmajā reizē, ir nelikumīga un nekorekta, vērsies tiesā. “Pirmajā reizē tiku cauri ar advokātu, Žagars uzteikumu atsauca. Nu epopeja turpinās, esmu iesniedzis prasību tiesā,” neslēpj Zāle.

Tāpat kā iepriekš, aktieris šo konfliktsituāciju uztver kā dzīvesskolu. “Cienu šo situāciju un pretinieku, uzskatu, ka caur to nepārtraukti notiek mana attīstība un augšupeja, tā ka varu būt pateicīgs par iespēju mācīties. Juris ir veiksmīgs biznesmenis, daudz ko mācos arī no viņa un eju uz priekšu. Šī tēma – kā cilvēkiem tikt galā ar bezizejas situācijām, kas ir arī ieslodzījums, – man vienmēr bijusi aktuāla, mēģinu to pētīt un attīstīt savos darbos,” spriež aktieris, kura sacīto apstiprina arī viņa darbi – Kaspars darbojas sociālās rehabilitācijas un resocializācijas centrā Svētā Lūkas atbalsta biedrība, redzams cietumnieka lomā TV3 seriālā "Nemīlētie", kā arī izmisuma smagumu uz saviem pleciem iznes filmā "Izmisums".

