"Sex and the City" atgriežas - jau drīz būs redzami draudzeņu jaunie piedzīvojumi

"Sex and the City" spožākā zvaigzne Sāra Džesika Pārkere "Instagram" publiskojusi jaunā seriāla treileri, tajā dzirdams, kā viņa klabina klaviatūru, un parādās vārdi "and just like that" ("un tieši tā"). Un tālāk seko "the story continues..." ("stāsts turpinās").

Treileri savos profilos publiskojušas arī Niksone un Deivisa. Pirmā pierakstīja: "Tu, es, Ņujorka... viss ir iespējams." Bet otra: "Viss ir iespējams... Tiksimies tur!"

Oficiālajā preses relīzē lasāms, ka jaunais seriāls "And Just Like That" būs lūkojams "HBO Max" abonentiem, un tā veidošanā iesaistījies arī "Sex and the City" izpildproducents Maikls Patriks Kings. Jaunais seriāls balstīts uz grāmatu "Sex and the City", kā arī tik populāro seriālu.

Ja "Sex and the City" sekoja Kerijas, Mirandas, Šarlotes un Samantas piedzīvojumiem un dzīves izzināšanai laikā, kad viņām bija ap trīsdesmit gadu, tad "And Just Like That" stāstīs par triju piecdesmitgadniešu draudzību, priekiem un problēmām. Samantas, ko atveidoja Kima Ketrela, šķiet, draudzeņu pulciņā nebūs.

Seriālam būšot desmit sērijas, katra pusstundu gara.

Kā zināms, "Sex and the City" ir viens no visu laiku populārākajiem seriāliem, tas ilga sešu sezonu un 94 sēriju garumā, noslēdzoties 2004. gada februārī. Pēcāk sekoja vēl divas filmas, kā arī prīkvels "The Carrie Diaries".