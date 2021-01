Bērnu nolaupīšanā vainotajai Ladybird palīgā steidzas Kristīne Misāne

Kā zināms, sociālās saziņas tīklā "Instagram" novembrī tika izveidots profils annika_ryan2020, kurā ievietotas fotogrāfijas ar Ladybird bērniem Anniku un Raianu un teksts: “Lūdzu, palīdziet atrast manus divus pazudušos bērnus. Raians un Annika Larseni. Pēdējoreiz redzēti apdzīvotā vietā Forestvilā, Kalifornijas štatā. Pēdējoreiz redzēti kopā ar Tatjanu. Par drošu atgādāšanu mājup – atlīdzība.” Kā var noprast, šo profilu izveidojis un palīdzību bērnu meklēšanā lūdzis Šihmuratovas bērnu tēvs Maikls Larsens. Viņu pirmdzimtais – Raians – pasaulē nāca 2017. gada janvārī, Annika piedzima 2018. gada rudenī.

Pēcāk Ladybird žurnālam "Kas Jauns" atklāja, ka par savu bērnu nolaupīšanu nonākusi ieslodzījumā. Par notiekošo viņa runāja maz, un tas, kālab, līdzi ņemot bērnus, atstājusi mājvietu un astoņpadsmit dienas nebija atrodama, palika nepateikts. Vardarbība ģimenē vai kādi citi iemesli – par to stāstīt vismaz pagaidām viņa nevēlas.

Lūdz palīdzību draudzenes vārdā

Plašāk notikušo skaidrot centās viņas draudzene Jenny May, īstajā vārdā Maija Stuģe. Viņa sociālās saziņas tīklā "Facebook" ierakstījusi: “šī ir tā reize, kad vēlos lūgt palīdzību”.

“Mana draudzene Tatjana (zināma kā dziedātāja Ladybird) ir nonākusi sarežģītā situācijā. Tatjana pēdējos gadus ir precējusies ar amerikāni un audzina divus burvīgus bērniņus – 2 un 3 gadus vecus,” raksta Maija. “Pēc komplicēta posma ģimenē Tatjana ar bērniem devās uz krīzes centru pēc palīdzības. Lai gan ģimenes galva tika par to informēts, tomēr viņš uzsāka kriminālvajāšanu, izmantojot neprecīzu un nepatiesu informāciju pret bērnu māti. Bērni tika atņemti, tagad atrodas pie tēva. Tatjana viena bez naudas un mājas tika pamesta likteņa varā. Paveicās ar lielisku draudzeni, kura viņu uzņēma savā ģimenē. Tatjana cīnās par to, lai atgūtu bērnus, vismaz par iespēju redzēties ar tiem, jo šāda iespēja ir liegta. Tā kā Tatjana nav Amerikas pilsone un kriminālprocesa laikā strādāt nevar, viņa nevar sev nodrošināt ne advokātu, ne arī noformēt kaudzi ar dokumentiem, kuri maksā lielas summas.”

Grib 3000 eiro

“Pēdējos 3 gadus māmiņa diendienā pieskatīja bērnus. Ikreiz, kad sazvanījāmies, fonā ņirbēja mazo resgaļu aktivitātes un lielais dzīvesprieks. Tatjana ar lielu lepnumu informēja par visiem bērnu panākumiem,” piebilst latviešu dziedātāja. “Šobrīd tēva mērķis ir panākt, lai bērni māti vairs klātienē nesatiek. Tie burtiski vienā dienā tika norauti no viņas. Bērniem vajag kā tēvu, tā arī māti. Te nevar būt iesaistīts iekšējais egoisms. Par to arī cīnās mamma. Es lūdzu kā māte un draudzene! Man pašai ir divi bērni, un es ļoti labi saprotu, cik dārgi katrai mātei ir savi bērni. Noņemt tos ir tas pats, kas izraut sirdi.”

Kā norāda Jenny May, tagad draudzenei esot vajadzīgs finansiāls un informatīvs atbalsts: “Tatjana Amerikā vērsās Latvijas vēstniecībā. Viņi palīdzēt nevar. Arī pārējās iestādes, kuras tika ieteiktas kā atbalsts, reāli neko nevar iesākt. Nauda ir vajadzīga advokātam. Izmaksas, sākot ar 3000 un uz augšu.” Tā nu Jenny May aicina viņu informēt, kur nu Ladybird vēl varētu vērsties, kā arī aicina palīdzēt finansiāli. “Uz visa šī skumjā fona mēs esam optimistes. Noteikti kaut ko var iesākt. Viss izdosies! Ir svētku un cerību laiks. Mēs ticam!”

Palīgā nāks Misāne?

Žurnāla "Kas Jauns" rīcībā ir informācija, ka Ladybird ir uzrunājusi Kristīni Misāni, kas pērn nonāca sabiedrības uzmanības centrā, jo, aizstāvot sevi un savus bērnus no civilvīra vardarbības, Dienvidāfrikā veica pretlikumīgas darbības un nokļuva Dānijas cietumā, un ilgu laiku ģimene cīnījās, lai Kristīne varētu stāties Latvijas tiesas priekšā. Tas izdevās, Kristīne nu ir brīvībā un, iespējams, varēs sniegt kādu vērtīgu padomu Ladybird, kas, neapdomības vai izmisuma dzīta, līdzīgi rīkojusies Kalifornijā.

Lai gan Jenny May apgalvo, ka draudzenei nepieciešams “finansiāls un informatīvs atbalsts”, īsti nav saprotams, kāpēc Ladybird nemēģina aktīvi komunicēt ar medijiem. Žurnāla "Kas Jauns" uzrunāta, dziedātāja paziņoja, ka viss pateikts Jenny May vēstījumā, lai gan pati ar to savā "Facebook" laika joslā nemaz nav padalījusies. Tāpat cilvēkiem, kas sociālajos tīklos Ladybird rakstījuši vēstules un pauduši vēlmi sniegt palīdzību, viņa nemaz neesot atbildējusi un nekomentē, kur tad īsti tiks izlietota nauda, ko izpalīdzīgi ļaudis saziedos. “Man ļoti palīdz Kristīne. Es tiešām ļoti novērtēju viņas palīdzību, un paldies ikvienam, kurš sniedz man atbalstu."

"Man šobrīd nav laika pļāpām, negatīvismam, nosodījumiem. Es cenšos darīt visu, kas manos spēkos, domāt pozitīvas domas un turēties kopā ar pozitīviem cilvēkiem,” savu nostāju pauž Tatjana.

Decembrī sarunā ar "Kas Jauns" kādreizējā latviešu dziedātāja skopi atbildēja uz dažiem jautājumiem, atzina, ka nu laulātajiem priekšā tiesu darbi, ieskaitot laulības, kurā Dace ar Maiklu Larsenu nodzīvoja četrus gadus, šķiršana. Bet aiz cietuma sienām, kur pavadījusi nedēļu, Ladybird esot visu sirdi izraudājusi… “Nedrīkstu ne tikties, ne tuvoties mājām, kur viņi dzīvo. Man ap kāju aplikta GPS ierīce, kas norāda manu atrašanās vietu. Ļauts sazināties ar bērniem tikai ar platformas Zoom starpniecību, taču līdz šim tas nav izdevies,” noteica viņa un piebilda, ka visvairāk pārdzīvo par bērnu emocionālo stāvokli, ka tie šķirti no mātes. Viņa taču jaunāko atvasi vēl barojusi ar krūti un naktīs gulējusi kopā ar meitiņu: “Bērnam šī pēkšņā nošķirtība var būt ļoti traumējoša.”

