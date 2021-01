Karstais ledus pavēlnieks jeb kāds ir Krievijas TV daiļslidošanas šovu pionieris Iļja Averbuhs

Iļja Averbuhs, nopelniem bagātais sporta meistars daiļslidošanā, daudzkārtējais Eiropas čempions sporta dejās uz ledus, 2002. gada pasaules čempions un Soltleiksitijas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs pārī ar Irinu Lobačovu, no darba brīvajā laikā nodarbojas ar mūziku un tenisu, kā arī aktīvi piedalās autorallija sacensībās un spēlē futbolu. Starp citu, arī viņa jaunākais brālis Daniils ir čempions – vairākkārt uzvarējis Eiropas meistarsacīkstēs.

Šovbiznesa haizivs

Ar daiļslidošanu Iļja Averbuhs «saslimst» jau piecu gadu vecumā un nu jau tai veltījis jau apaļus 40 gadus. Sākumā pat tiek atskaitīts kā neperspektīvs, bet Iļjas mamma nepadodas, drīz vien panāk, ka Iļja atgriežas sekcijā un atrod dēlam viņa īsto treneri Žannu Gromovu. Averbuhs slido viens pats, gatavojas vīrieša «vieninieka» karjerai sportā, taču, kad 13 gadu vecumā Iļjuša strauji «pagarinās» (par veseliem 12 centimetriem) un vairs nespēj bez kļūdām veikt sarežģītos lēcienus, tiek pieņemts lēmums pāriet citā kategorijā – dejas uz ledus.

Nenoliedzami, arī Iļjas Averbuha izcilie panākumi šovbiznesā saistīti ar viņa lielo dzīves mīlu – daiļslidošanu. 1992. gadā pēc pasaules meistarsacīkstēm junioriem Iļja Averbuhs sāk slidot pārī ar Irinu Lobačovu, savu bērnības simpātiju. Jau pēc trijiem gadiem viņi salaulājas un pārceļas uz ASV, kur gūst savas galvenās uzvaras sporta karjerā – otro vietu Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules čempionu titulu 2002. gadā.

Kopsavilkumā var teikt, ka ir iegūtas visaugstākā kaluma medaļas pasaules mēroga sacensībās, kā arī nodrošināts darbs pēc profesionālās daiļslidotāja karjeras beigām. Jau 2004. gadā Iļja Averbuhs organizē personīgo šovu «Ledus simfonija»» – fantastisku teatralizētu priekšnesumu, kurā piedalās pasaules, Eiropas un olimpisko spēļu čempioni daiļslidošanā. Tajā pašā gadā Iļja izveido ledus šovu apvienību «Iļja Averbuhs», kas tagad ieņem neapšaubāmas līderpozīcijas visā pasaulē. Nekļūdīšos, ja teikšu, ka šajā jomā Averbuham nav konkurentu.

Sadarbojoties ar Pirmo Baltijas Kanālu, 2006. gadā radīts televīzijas šovs «Zvaigznes uz ledus» kas drīz vien pārtop «Ledus laikmetā». Šajā projektā iesaistās Averbuha dzīvesbiedre Irina Lobačova. Projektam ir milzīgi panākumi, un tam top vairāki turpinājumi. No 2007. gada līdz 2009. gadam – «Ledus laikmets», «Ledus laikmets-2», «Ledus laikmets. Globālā sasilšana». No 2010. līdz 2012. gadam skatītājus priecē tādi projekti kā «Ledus un liesma», «Bolero», «Ledus laikmets. Profesionāļu kauss». Tiek pieņemts lēmums katras sezonas beigās rīkot dalībnieku viesizrādes dažādās Krievijas pilsētās, kā arī tuvējā un tālākā pierobežā.

2004. gadā Iļja Averbuhs debitē žurnālista lomā Vsevoloda Plotkina krimināldrāmā «Cietsirdīgo laiks». 2008. gadā viņš kļūst par seriāla «Karstais ledus» producentu. Tajā spēlē populārie krievu aktieri – Jekaterina Guseva, Boriss Ņevzorovs un Ludmila Artemjeva, kā arī vairākkārtējie Krievijas, Eiropas un pasaules čempioni daiļslidošanā – Irina Slucka, Aleksandrs Abts, Aleksejs Jagudins, Romāns Kostomarovs, Aleksejs Tihonovs, Povils Vanags un citi.

Jāpiebilst, ka Averbuha spēja piesaistīt saviem projektiem dažāda līmeņa slavenības ir saistīta ar viņa talantu atrast draugus jebkurā šovbiznesa sfērā, tādējādi piesaistot arī visplašāko skatītāju loku.

Zvaigznes

Irīna Lobačova un Iļja Averbuhs ir pazīstami kopš bērnības. Kad sportisti sāk slidot kopā, viņu romantiskais stāsts pārvēršas laulībā, ko zinātāji min par piemēru citiem. 2004. gadā pārim piedzimst dēls Martins.

Vēlāk tieši viņš pastāstīs par tēva sānsoli ar slavenā rokdziedātāja Borisa Grebenščikova meitu, aktrisi Alisu Grebenščikovu, kura pārī ar olimpisko čempionu pāru slidojumā Alekseju Tihonovu piedalās 2005. gada «Ledus laikmetā» un iegūst otro vietu. «Martinam tolaik ir tikai divi gadi, nav neviena, ar ko viņu atstāt, un tēvs viņu aizved uz šovu. Ģērbtuvē pie viņa pienāk šī sieviete – nesaukšu viņas vārdu – un iepazīstina ar savu dēlu, sakot: «Tas ir tavs brālis.» Pēc tam Martins man jautāja, kā tas varēja notikt,» tā Irina Lobačova savulaik dalās savās sāpēs TV raidījumā «Miljonu vērtais noslēpums». Irina neslēpj – ja nebūtu radīts šis «stulbais šovs» un viņi kopā ar Iļju nebūtu atgriezušies no Amerikas, nekā tamlīdzīga nebūtu noticis.

Iļja Averbuhs. (Foto: Vladimir Gerdo/TASS/Sipa USA/ Vida Press)

Daiļslidotāji šķir laulību 2007. gadā. Ar sievu, savu partneri daiļslidošanā Irinu Lobačovu Iļja Averbuhs nodzīvo laulībā 12 gadus. Šķirties vienmēr ir bijis sarežģīti. Tiesas sēdēs Iļja paziņo, ka viņi abi esot pieauguši cilvēki, kas kopā nodzīvojuši daudzus gadus, un izšķirties uz šo soli bijis ļoti grūti un slimīgi. Viņš lūdz, lai process neieilgtu un norisinātos bez liekām emocijām un dvēseles traumām. Izejot cauri šai smagajai laulības šķiršanas procedūrai, abi ar atvieglojumu uzelpo. Averbuhs apņemas pilnībā nodrošināt bijušo sievu un dēlu. Iļja atsakās no kopīgā īpašuma sadales – viss tiek Lobačovai un dēlam. Tajā laikā Martinam ir tikai trīsarpus gadu, un bijušie lauleņi cenšas, kā vien spēj, pasargāt dēlu no šķiršanās peripetijām.

Likteņa pirksts

Pēc šķiršanās Irina Lobačova sāk tikties ar savu kādreizējo šova «Ledus laikmets» partneri, aktieri Dmitriju Marjanovu. Diemžēl arī viņš izrādās neuzticams ceļabiedrs mīlestības līkločos, savas jūtas drīz vien jau dāvājot citai – psiholoģei Ksenijai Bikai. Par spīti mīļotā cilvēka nodevībai bijusī sportiste smagi pārdzīvo viņa pāragro nāvi 2017. gadā. Arī nākamais Iras izredzētais visai drīz mirst, un sieviete jūtas satriekta un nomākta, uzskatot, ka kāds viņu nolādējis. Pēc traģēdijas sportiste arvien dziļāk grimst alkohola purvā.

Atkarība pastiprinās, un Iru ievieto rehabilitācijas centrā. Pēc ārstēšanās Irina apprecas ar 16 gadus jaunāko daiļslidotāju Ivanu Tretjakovu, bet jau 2019. gadā iesniedz šķiršanās prasību tiesā. «Viņš dusmojas, ka es par daudz lietojot alkoholu,» bijusī daiļslidošanas zvaigzne žēlojas apkārtējiem. Kā izrādās, Lobačova tomēr nav atbrīvojusies no zaļā pūķa ķetnām, dzērumā pat nespēj noturēties kājās, tāpēc Vaņam bijis ik palaikam jāpielieto fiziskais spēks, lai piespiestu sievu palikt mājās un nekur neklejot.

Tikmēr Iļja Averbuhs turpina savu uzvaras gājienu gan ledus šovu, gan mīlas frontē. Pirms pāris mēnešiem kanāla «Rossija RTR» šovā «Vakars kopā ar Ivanu Urgantu» Iļja ierodas kopā ar aktrisi Jeļizavetu Arzamasovu – vienu no slavenajām «Tētuka meitiņām». «Mums ir maigas attiecības. Ļoti ceru uz to turpināšanos,» tā Iļja Averbuhs. Ļiza Arzamasova no neglītā pīlēna seriālā «Tētuka meitiņas» pārvērtusies daiļā aktrisē ar izcilu talantu un nu ļoti sievišķīgām formām. Vērojot abu izturēšanos «Vakarā kopā ar Ivanu Urgantu», gan jāatzīst, ka pārņem visai savādas izjūtas. Jeļizavetai nenoliedzami glaimo 22 gadus vecākā Iļjas uzmanība (arī Ļiza ir piedalījusies vienā no «Ledus laikmeta» sezonām pārī ar pasaules čempionu dejās uz ledus Maksimu Staviski), savukārt Iļja jaunajās attiecībās pašlaik var likt lietā līdz galam nerealizētās tēva jūtas, kā arī vīrišķīgi pakļauties kārdinošajam jaunības vilinājumam.

Ledus laikmets

Kā jau televīzijas šovam piedien, «Ledus laikmetā» ir gan žūrija, gan vadītāji, gan dalībnieki, treneri un aizstāvji. «Mūžīgais» vadītājs ir fantastiskais pasaules čempions vīriešu vienslidojumos Aleksejs Jagudins, par kuru viņa leģendārā trenere un šova žūrijas priekšsēdētāja Tatjana Tarasova pastāvīgi stāsta, ka «Ļoša var visu». Jubilejas sezonā Iļja Averbuhs visu varošajam Ļošam piemeklējis vadības pārī pasaules čempioni sieviešu vienslidojumos Alīnu Zagitovu, kura Alekseja paspārnē ir visai čakla mācekle «jaunajā arodā»». Daļa dalībnieku (profesionālie sportisti) vienlaikus ir arī savas «otrās pusītes» galvenie treneri, lai projekta laikā viņu trenētās «zvaigznes» iegūtu tādu līmeni, ka reizēm pat nevar atšķirt, kurš ir sportists, kurš – ne. Starp citu, Iļjas projektā valda vārda tiešajā nozīmē ģimeniska atmosfēra, jo daudzas iesaistītās personas ir pāri arī dzīvē. Turklāt, kā jau iepriekš minēts, šovā notiek kā jau šovā – pasprūk arī pa kādai mīlas intrigai. Varu tikai minēt, bet, manuprāt, tieši tāpēc jubilejas sezonā 2003. gada pasaules čempione dejās uz ledus Tatjana Navka no ilggadējās šova dalībnieces pārgājusi šova žūrijā. Sak’, no grēka labāk tālāk! Pirms pieciem gadiem Tatjana apprecas ar Krievijas prezidenta padomnieku kultūras jautājumos Dmitriju Peskovu – jauns statuss, jauni pienākumi, tātad par mīlas dēkām jāaizmirst! Savukārt Averbuhs turpina visu kontrolēt – pat žūriju reizēm skar viņa svētās dusmas, ja, pēc Iļjas domām, dalībnieki nekorekti novērtēti. Vārdu sakot, tāds nekronēts ķeizars savā ledus karaļvalstī!