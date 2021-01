Ar Covid-19 inficētais Džeremijs Klārksons baidījies, ka nomirs vientuļš plastmasas teltī

"Četras dienas pirms Ziemassvētkiem es naktī pamodos, jūtot, ka palagi ir slapji, bet mani moka sauss klepus," sleju iesāk Klārksons.

Kad testa rezultāti apstiprinājuši, ka viņš inficējies ar Covid -19, ārsts viņam esot skaidri pateicis, ka tuvāko 5 līdz 14 dienu laikā viņam var kļūt vai nu labāk, vai nu būs jādodas uz slimnīcu.

"Ņemot vērā, ka man ir 60 gadi, esmu resns, izsmēķējis pusmiljonu cigarešu, kā arī ir bijusi abpusējā pneimonija, es baidījos, ka varētu nomirt vientuļš plastmasas teltī," slejas turpinājumā atzīst TV zvaigzne.

Viņš raksta: "Es nemelošu, tas bija diezgan biedējoši. Pie visām līdzšinējām saslimšanām man vienmēr bija sajūta, ka iedotās zāles un laiks palīdzēs. Bet, saslimstot ar Covid-19, tev ir jāguļ vienatnē, zinot, ka zāles nav ceļā un ka laiks ir tavs vissliktākais ienaidnieks".

Runājot par simptomiem, viņš norāda, ka elpošana tiešām bijusi apgrūtināta, turklāt galvā skanējis ārsta teiktais, ka situācija var pēkšņi pasliktināties un tad būs jābrauc uz slimnīcu.

Klārksons teic, ka arī tagad nezina, vai var uzskatīt, ka ir atveseļojies: "Mums visu laiku saka, ka mēs daudz tagad zinām par Covid-19, bet tas, ko es esmu iemācījies pēdējo dienu laikā, norāda uz pretējo. Mēs skaidri nezinām, cik ilgi esam infekciozi, nezinām, kā to novērst, ko darīt. Nezinām, cik ilgi ilgst antivielas. Mēs nezinām, cik viegli to ir noķert atkārtoti. Un nezinām, vai kāda no vakcīnām darbosies ilgtermiņā. Es pat nezinu, vai var uzskatīt, ka man tagad ir labāk".

Jau ziņots, ka Lielbritānijā piektdien inficēšanās ar jauno koronavīrusu tika apstiprināta vairāk nekā 57 700 cilvēkiem, kas ir augstākais rādītājs kopš pandēmijas sākuma, turklāt liela daļa inficēšanās gadījumu attiecināma uz jauno, lipīgāko vīrusa paveidu, kas īpaši izplatīts Londonā.

Kā vēsta britu mediji, Londonas slimnīcu iespējas uzņemt jaunus pacientus jau ir tikpat kā izsmeltas. Slimnieki tiek izvietoti gaiteņos vai arī viņiem nākas stundām ilgi gaidīt neatliekamās palīdzības mašīnās, iekams atbrīvojas kāda gulta.

Tikmēr Veselības ministrija informējusi, ka kompāniju "Pfizer" un "BionTech" izstrādāto vakcīnu kopš decembra sākuma saņēmuši jau miljons Lielbritānijas iedzīvotāju.