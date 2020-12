"Nācās atteikties no bailēm un kaprīzēm," - Aija Andrejeva par piedzīvojumiem savā ekstremālākajā ceļojumā

“Man ir ļoti lielas bailes no kukaiņiem, insektiem. Būt tādā vidē man savā ziņā nozīmēja būt nemitīgā diskomfortā,” paskaidro dziedātāja, kuru piemeklējusi visneiedomājamākā ķibele. “Man džungļos ielidoja ausī bite. Es tā taurēju pa visiem džungļiem! Komandas biedri ļoti profesionāli reaģēja un manu ausi no šī kukaiņa atbrīvoja. Peru sadraudzējos ar kādu peruānieti, kura redzēja, cik paniski baidos no dažādiem mošķiem un kukaiņiem. Viņa man uzdāvināja īpašu uzlējumu to atbaidīšanai,” pastāsta dziedātāja. (Foto: no privātā arhīva)