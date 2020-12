TV šovā "Lauku sēta" uzvar trakulīgākais dalībnieks - Jurčiks no Dobeles

Spraigā un sīvā konkurencē tika noskaidrots uzvarētājs, par to kļuva Jurčiks no Dobeles, kurš ieguva galveno balvu – “Stiga” raideri 7000 eiro vērtībā. Otro vietu šovā ieguva Viljams, bet trešajā vietā ierindojās Sintija.

Šī sezona “Lauku sētā” saimniecībā “Joki” jūras krastā ir bijusi spraiga un notikumiem bagāta - dalībnieki neiztika bez kašķiem un jaunām draudzībām, koalīcijām, shēmām un intrigām, kā arī savstarpējām nesaskaņām, taču neskatoties uz to, visi dalībnieki strādāja čakli.

Šova “Lauku sēta” saimnieki - Ieviņa un Ainars - ar lielu gandarījumu un prieku ir novērtējuši dalībnieku paveikto, tiem ir izdevies piepildīt vairākus saimnieku sen lolotus sapņus. Ir nokrāsots gan lielais šķūnis, gan atjaunots baseins, uzbūvēts rotaļu laukums, tiltiņš, bāka un pat izveidotas šūpoles jūrā.

Pēc darbu izvērtēšanas aizvadīšanas bija pienācis laiks fināla spēlēm, lai noskaidrotu šīs sezonas uzvarētāju. Uz fināla spēlēm bija ieradušies visi sezonas dalībnieki jeb “Spēks un daile”, lai justu līdzi saviem favorītiem, tos atbalstot sacensībā.

Saspringtajās spēlēs piedalījās simpātiskā pilsētniece Linda, drosmīgā Sintija, “Lauku sētas” viens no trakākajiem dalībniekiem Jurčiks, centīgais stratēģis Viljams un lielākā shēmotāja Dana.

Sacensība par uzvaru norisinājās vairākos posmos, kur katrā no tiem tika pārbaudīta finālistu atjautība, mentālā noturība un fiziskā izturība. Pirmajā kārtā dalībniekiem nācās atšķetināt spaini no mezgliem, atrast šķīvi siena kaudzē, no attāluma sadauzīt māla podiņus, kā arī piedalīties šova leģendārākajā spēlē – pupiņu šķirošanā. Pirmā no spēles izstājās Linda, kurai neveicās māla podiņu uzdevumā. Otrajā kārtā dalībniekus sagaidīja fiziskie pārbaudījumi - stafete gan uz zemes, gan ūdenī. Šajā posmā spēli pameta Dana, kurai neveicās ar spaiņa atrašanu. Trešajā kārtā dalībniekiem bija jāiekurina ugunskurs, kas pārdedzinātu virs tā novilkto striķīti. Pirmais ar šo uzdevumu tika galā Jurčiks, otrais – Viljams, bet Sintija kļuva par šova trešās vietas ieguvēju.

Pirms fināla noslēguma cīņas Jānis Rāzna pārsteidza dalībniekus – šovā ierodās iepriekšējās sezonas uzvarētājs Aigars un otrās vietas ieguvējs Normunds, lai sniegtu kaujas uzvaras recepti. Aigars sniedz pamācību Jurčikam, Normunds – Viljamam.

Noslēdzošajā kārtā vīriem tika pārbaudītas gan zināšanas par šovu, gan fiziskā sagatavotība – enkuru medības jūrā, airēšana uz SUP dēļa, puzles salikšana, apslēpto dārgumu atrašana u.c. Sīvā cīņā Viljams izvirzījās vadībā, bet spēle vēl nebija galā. Spraigie pārbaudījumi noslēdzās ar pēdējo uzdevumu – lādes atvēršanu. Un tur Jurčikam uzspīdēja veiksme, viņš pirmais atrada īsto atslēgu, kļūstot par “Lauku sētas” septītās sezonas uzvarētāju!