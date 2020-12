Ar inženiera grādu par ekonomistu, no Šķēles koncerna uz "Lattelecom" - atlaistā "Tet" vadītāja Jura Gulbja karjeras ceļš

Prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzības Gulbim un vēl četrām personām par iespējamu līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā, uzņēmumam nodarītos zaudējumus lēšot 7 585 533 eiro apmērā. Gulbis apsūdzības gan kategoriski noraida.

Banka, auditorfirma, "Latvijas balzams", "Lattelecom"

Juris Gulbis absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot inženiera grādu civilo inženierzinātņu jomā un ražošanas loģistikas vadībā. Bet savu karjeru sāka Baltijas Tranzītu bankā kā ekonomists, tad strādāja auditorfirmā "Coopers & Lybrand", bet 1997. gadā pievienojās oligarha Andra Šķēles koncernam "AveLatGrupa", kļuva par AS "Latvijas balzams" valdes priekšsēdētāju. Kad Latvijas balzamu pārdeva krievu alkohola miljardierim Jurijam Šefleram piederošajai "S.P.I.", Gulbis pārcēlās uz Kipru un tur vadīja šīs firmas meitasuzņēmumu.

Gulbis darbu "Tet" – uzņēmumā ar iepriekšējo nosaukumu "Lattelecom" – sāka 2007. gadā kā finanšu direktors, bet par valdes priekšsēdētāju kļuva globālās finanšu krīzes laikā 2008. gadā, kad lielāko daļu uzņēmuma apgrozījuma veidoja balss telefonijas pakalpojumi. Par šī ietekmīgā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju nostrādājis vairāk nekā desmit gadu, Gulbis var lepoties ar ievērojamiem uzkrājumiem – galu galā beidzamajos gados viņa gada alga bija vairāki simti tūkstoši eiro.

Jura Podnieka slavenajā dokumentālajā filmā "Vai viegli būt jaunam?", kas klajā nāca 1986. gadā, jauniņais, vēl nepilngadīgais Juris Gulbis bija viens no galvenajiem varoņiem. Filmā viņš stāstīja par saviem mērķiem, ideāliem, karjeru, vērtībām. “Sieva – tas man ir noteikti vajadzīgs, kārtīga ģimene. Domāju, interesantu darbu man noteikti vajag,” nosaka Gulbis, piebilstot, ka vēlētos arī daudz naudas. “Cilvēkam jābūt pārtikušam, bet ne pārāk. Lai viņam mazliet pietrūktu kaut kā, lai būtu, pēc kā tiekties.” (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jau bija labi iekrājis

Kad 2007. gada 1. janvārī Gulbis stājās darbā par "Lattelecom" finanšu direktoru, viņam kā valdes loceklim nācās VID iesniegt amatpersonas deklarāciju. Un jau tad Gulbim bija, ko deklarēt. Īpašumā divi dzīvokļi Rīgā, zeme un ēkas Tīnūžu pagastā, četras automašīnas (divi "Audi", viena "Toyota" un viens pavecs "Mitsubishi Colt"), bankās uzkrāts vairāk nekā 52 000 latu, ap 30 000 ASV dolāru, ap 70 000 Šveices franku. Ap 25 000 latu viņš bija aizdevis, bet vēl krietnas naudas summas ieguldījis vērtspapīros. Viņa īpašumā, piemēram, bija vairāk nekā 100 000 ASV dolāru vērts finanšu institūcijas "AKB Avangard-Financ"e vekselis, 50 000 eiro vērtas AS "Reverta" obligācijas, "Altum" ķīlu zīmes 50 000 ASV dolāru vērtībā, 1330 AS "Latvijas kuģniecība" akcijas un pat populārās datorspēļu ražotājas "Electronic Arts" akcijas – tiesa, vien 1,8 dolāru vērtībā.

Akcijas teju pusmiljona vērtībā

Gadu laikā strādājot "Lattelecom", Gulbim nu bija iespēja savus iekrājumus krietni papildināt. "Lattelecom" finanšu rādītāji auga, Gulbja alga – tāpat. Kā vēsta viņa deklarācija, 2019. gadā SIA "Tet" valdes priekšsēdētāja alga bijusi teju 410 tūkstoši eiro. Vēl 8,9 tūkstoši nākuši no "Swedbank Life Insurance SE" Latvijas filiāles, teju seši tūkstoši no AAS "BTA Baltic Insurance Company", 1611,36 eiro saņemti pabalstā no VSAA, bet 1120 eiro norādīts kā ienākums no Lauku atbalsta dienesta. Automašīnas gan Gulbim vairs tikai divas: valdījumā bija 2014. gada "Audi", lietošanā – 2015. gada "BMW". "Swedbank" uzkrāti 30 703 eiro, AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" – 57 324 eiro. Un Gulbis norādījis, ka nomā Rīgā divus dzīvokļus. Bet lielākie Gulbja uzkrājumi, izrādās, ir AS "JDKML" akcijās – tādas viņam ir 446 tūkstošu eiro vērtībā. Parādsaistību Gulbim nav, bet ir divi izsniegti aizdevumi – 191,4 tūkstoši eiro un gandrīz 30 tūkstoši eiro. Savā deklarācijā par 2019. gadu Gulbis arī norādījis, ka veicis 146 tūkstošu eiro vērtu pārdevumu, veicis četrus ievērojamus pirkumus – 30 315, 20 000, 13 564 un 13 020 eiro lielus. Un 200 tūkstoši eiro slēpjas zem darījuma veida “citi”.

Visa ģimene vienā uzņēmumā

Kas tad ir AS "JDKML", kuras akcijas Gulbim pieder un ir tik dāsni novērtētas? "JDKML", izrādās, ir akciju sabiedrība, kuras amatpersonas ir nu jau bijušā "Tet" vadītāja ģimenes locekļi – vienīgais valdes loceklis ir viņa sieva Dace Gulbe, padomes priekšsēdētājs ir tēvs Anatolijs Gulbis, padomē ir arī māte Olga Gulbe un dēls Kārlis Mārtiņš Gulbis, kurš tikai šovasar kļuva 18 gadu vecs. Un padomē viņš iecelts pavisam nesen – 9. novembrī, stājoties pašmāju būvindustrijas “granda” Tāļa Straumes vietā.

Juris Gulbis un viņa sieva Dace neilgi pēc paziņojuma par apsūdzību izvirzīšanu reģistrēja laulāto mantisko attiecību līgumu par visas mantas šķirtību. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ar ko tad "JDKML" nodarbojas? Kā uzņēmuma nozare interneta vietnē firmas.lv norādīta “sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana”. Tās pamatkapitāls ir 702 470 eiro, apgrozījums 2019. gadā bijis 14 840 eiro, peļņa – 15 345 eiro. Iedzīvotāju ienākuma nodokli 2019. gadā firma nav maksājusi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī nav bijis jāmaksā. Taču tas viss neliedz Gulbim savā deklarācijā norādīt, ka viņam piederošās 312 300 šā uzņēmuma akcijas ir teju pusmiljona eiro vērtas.

