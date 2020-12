Mācītājs Krists Kalniņš 50. jubilejā izdod savu dzejoļu krājumu

“Viena no visskaistākajām sirds sajūtām rodas tad, kad esi varējis no sevis kaut ko dārgu un īpašu dāvināt tiem cilvēkiem, ar kuriem dzīvē kopā esi saaudies vienā veselumā,” uzskata Krists Kalniņš, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs, kurš aizvadītajā nedēļā par savu debiju dzejnieku rindās vēstīja sociālajā vietnē "Facebook": “Dārgie draugi! Pēc pāris nedēļām es svinēšu 50. dzimšanas dienu. Jau pavasarī, domājot par dzimšanas dienu, sapratu, ka vairāk par visu vēlētos katram no jums kaut ko uzdāvināt, bet vēl nezināju, kā tas varētu notikt. Šodien tas ir noticis, jo dāvinu jums kaut ko ļoti īpašu – manu pirmo dzejoļu krājumu "Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa", kurā ir apkopotas manas sajūtas un domas, kuras pierakstītas 15 gadu garumā. Kā rakstu dzejoļu grāmatas pēcvārdā: “Dzejoļi ir mans patiesības brīdis, kas liek atkailināties līdz pašām dvēseles dzīlēm un atklāt visapslēptākās sirds un gara kustības. Šī ir mana dienasgrāmata, kurā aicinu uz tikšanos ar mani viņpus acīm redzamā.”

"Es ļoti vēlējos, kaut varētu manu pirmo dzejoļu grāmatu atklāt kopā ar jums. Tomēr, neraugoties uz to, ka tas vēl kādu laiku klātienē nebūs iespējams, man ir plāns, kā to varētu izdarīt tieši 23. decembrī, manā un māsas Rēzijas īpašajā dzimšanas dienā. Bet līdz tam es būšu pateicīgs par katru vienu no jums, kuriem būs bijusi interese ne tikai manu dzejoļu grāmatu nopirkt un izlasīt, bet arī uzrakstīt man savas sajūtas un pārdomas par lasīto.”

Dvīņi Rēzija un Krists Kalniņi, aktrises Helgas Dancbergas un komponista Imanta Kalniņa bērni, pirms pašiem Ziemassvētkiem atzīmēs 50. jubileju. (Foto: Juris Rozenbergs)

Krists, kura tēvabrālis, kā zināms, ir dzejnieks un rakstnieks Viks Kalniņš, atklāj, ka abi ar dvīņumāsu Rēziju savu dubulto apaļo jubileju iecerējuši atzīmēt ar īpašu pateicības dievkalpojumu Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā. Pēc tā paredzēta arī mācītāja dzejas krājuma iznākšanas nosvinēšana – vai nu klātienē, vai tiešraidē, ja pulcēšanās ierobežojumi dos iespēju tikties tikai virtuāli.

