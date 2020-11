Noslēdzies šovs "Balss maskā" - uzvar pats Nelabais

Šova “Balss maskā” noslēdzošajā epizodē uz skatuves kāpa divi finālisti – Nelabais un Lelle. Katrs izpildīja divas dziesmas – vienu, kas jau izskanējusi šova garumā, otru – mīļākā žanra dziesma vai tādu, kas paša sirdij ļoti tuva.

Par finālistu sniegumu balsoja televīzijas skatītāji otrpus ekrānam, bet žūrija turpināja atklāt arvien jaunus minējumus, neietekmējot fināla rezultātu. Detektīvi sprieda, ka zem Nelabā maskas slēpās bundzinieks Mārcis Judzis, aktieris Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens, mecenāts Jānis Zuzāns un uzņēmējs Guntis Indriksons. Taču par Lelles masku detektīvu domas bija sadalījušās teju divās frontēs, nespējot vienoties, vai zem tās slēpjas mūziķe Dināra Rudāne vai dziedātāja Aminata?

Pēc skatītāju balsojuma uzvaru šova pirmajā sezonā ieguva pats Nelabais, kuram šova divpadsmit nedēļu garumā izdevās iemantot plašu fanu loku viņa izaicinošā un pat nekaunīgā tēla dēļ. Atmaskojot Nelabo, izrādījās, ka zem viņa maskas slēpjas supergrupas “Singapūras satīns” dalībnieks Kristaps Strūbergs. Kristaps ir arī detektīva Krivenchy draugs un grupas biedrs, kuram šova laikā bija izdevies “apvest” savu kolēģi ap stūri, par ko Jānis Krīvēns pauda lielu pārsteigumu.

Krivenchy pēc atmaskošanas skaidroja: “Man tā balss bija pazīstama, bet es to izmetu no prāta. Es Kristapam paralēli rakstīju "Satīna" čatā, un viņš man atbildēja! Vai viņš man atbildēja no beksteidža? Nevar būt, man nesagāja nekas pēc laikiem. Es esmu mēms!”

Detektīve Baiba Sipeniece-Gavare steidzās izteikt viedokli par Krivenchy neveiksmi: “Kā tu vari neatpazīt savu grupas biedru? Tu – āzi! Jūs kādreiz tajā grupā skaidrā esat? Piedod, bet vārds “lūzeris” šeit būs tieši vietā."

Baibai pievienojās arī Samanta Tīna, veltot Krivenchy pārmetumus: “Tu esi ļoti slikts draugs, tiešām!” Tomēr par Nelabo detektīve izteicās pozitīvi: “Man jau īsti nav daudz, ko stāstīt. Man vienmēr ir palikuši sliktie puiši – tu mūs kārtīgi izvazāji aiz deguna! Bet, Nelabais, būsim atklāti un reāli, telefonu tu vari man iedot, bet es nezinu, vai tev zvanīšu. Tev ir sieva un divi bērni, es negribu būt šajā visā, es labāk izeju ar tīriem papīriem, bet tu biji lielisks!”

Savukār kā otro atmaskoja talantīgo Lelli jeb dziedātāju Aminatu, kura šovā sevi pierādījusi kā iespaidīgas balss un plašā vokālā diapazona īpašnieci – viņa šovā ir dziedātājusi gan operdziesmas, gan popmūzikas hitus un pat metālmūziku! Pēc atmaskošanas detektīvu komanda bija patiesi saviļņota un pārsteigta, jo Aminata visa šova garumā ir demonstrējusi izcilu vokālo sniegumu un katru reizi spējusi pārsteigt detektīvus.

“Aminata, tu esi tāds malacis! Nevienā brīdi nevarēja pateikt, ka tā esi tu!” saviļnoti pauda Samanta Tīna. Samanta vaicāja, vai talantīgā dziedātāja ir apguvusi arī akadēmisko mūziku, taču Aminata to noliedza, sakot, ka tā viņa mēdz “dziedāt dušā”.

Vaicājot, kā Amintai patika dalība šovā, dziedātāja atzina: “Tas bija ļoti aizraujoši, man pašai parādījās azarts, man gribējās katru nedēļu izdomāt kautko tādu, lai mani neuzmin! Liels paldies jāsaka vokālajai pedagoģei Karīnai Tropai, kura man palīdzēja ar dziesmu izvēli un idejām, bez viņas es nebūtu tikusi tik tālu un nebūtu spējusi parādīt tik dažādu sevi!”