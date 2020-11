29. novembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1906. gadā Anna Ludiņa - Nacionālās operas soliste (mirusi 1998. gada 4. martā).

1959. gadā Andris Teikmanis - Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita kancelejas vadītākjs.

1962. gadā Sigvards Kļava - diriģents.

1975. gadā Ģirts Ankipāns - hokejists, tagad treneris.

1980. gadā Mārtiņš Cipulis - hokejists.

1987. gadā Ronalds Arājs - vieglatlēts.

Jubilāri pasaulē

1690. gadā Kristians Augusts no Anhaltas - Cerbstas - Krievijas carienes Katrīnas Lielās tēvs (miris 1747.gadā).

1803. gadā Gotfrīds Zempers - vācu arhitekts (miris 1879.gadā).

1832. gadā Luīze Marija Elkota - amerikāņu rakstniece (mirusi 1888.gadā).

1849. gadā Džons Embrouzs Flemings - britu fiziķis (miris 1945.gadā).

1856. gadā Tobalds fon Betmans Holvegs - Vācijas kanclers (miris 1921.gadā).

1874. gadā Egašs Monics - portugāliešu ārsts un neirologs, lobotomijas autors, Nobela prēmijas laureāts (miris 1955.gadā).

1895. gadā Basbijs Berklijs - amerikāņu kinorežisors un horeogrāfs (miris 1976.gadā).

1898. gadā K. S. Luiss - īru rakstnieks (miris 1963.gadā).

1910. gadā Antans Šķēma - lietuviešu rakstnieks, aktieris un režisors (miris 1961.gadā).

1932. gadā Žaks Širaks - bijušais Francijas prezidents (miris 2019. gadā).

1933. gadā Džons Meijals - britu blūza mūziķis.

1941. gadā Denijs Dohertijs - kanādiešu mūziķis ("The Mamas and the Papas", miris 2007.gadā).

1954. gadā Džoels Koens - amerikāņu kinorežisors, producents un scenārists.

1958. gadā Maikls Dempsijs - britu mūziķis, basģitārists ("The Cure").

1964. gadā Dons Čīdls - amerikāņu aktieris, divu "Zelta globusu" ieguvējs.

1969. gadā Pjērs van Hojdonks - Nīderlandes futbolists.

1973. gadā Raiens Gigss - velsiešu futbolists.

1974. gadā Pavols Demitra - slovāku hokejists, 2003. gada pasaules čempionāta bronzas godalgas ieguvējs (miris 2011. gadā).

1976. gadā Anna Ferisa - amerikāņu aktrise.

1976. gadā Čedviks Bousmens - amerikāņu aktieris (miris 2020. gadā).

1977. gadā Marija Petrova - krievu daiļslidotāja, 2000. gada pasaules čempione un divkārtēja Eiropas čempione.

1979. gadā Džeisons Terels Teilors jeb "The Game" - amerikāņu reperis.

Notikumi Latvijā

1723. gadā Vidzemē sākas arklu revīzija.

1917. gadā Valkā notiek Latviešu pagaidu Nacionālās Padomes 1.sesija.

1990. gadā tiek pieņemts likums Par valsts pensijām.

1995. gadā Valsts prezidents Guntis Ulmanis Ziedonim Čeveram uztic valdības veidošanu, taču Saeima to neapstiprina.

1998. gadā Mangaļu dzelzceļa stacijā no sprādzienā cietušas dzelzceļa cisternas izlīst 59 tonnas dīzeļdegvielas. Negadījums notiek uz rezerves sliedēm, netālu no meža, pirms "BLB termināļa".

2002. gadā Rumbulā atklāj Nacisma upuru piemiņas memoriālu.

2003. gadā Daugavpilī notiek partijas "Latgales gaisma" kongress, pēc kura partijas jaunā valde par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē Daugavpils domes deputātu Rihardu Eigimu.

2005. gadā Rīgas dome nolemj atlaist no darba Labklājības departamenta direktoru Valdi Nagobadu, kurš vadīja departamentu kopš 1999. gada. Rīgas domes priekšsēdētājam Aivaram Aksenokam (JL) iesniegtajā revīzijas aktā konstatēti 37 dažādi pārkāpumi, kurus pieļāvušas Labklājības departamenta amatpersonas.

2005. gadā par partijas "Jaunais laiks" ģenerālsekretāru valdes sēdē ievēlē Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru un bijušo Saeimas deputātu Edgaru Jaunupu.

2006. gadā Rīgā notiek NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme, kuras sarīkošanu uzskata par vienu no Latvijas līdzšinējās ārpolitikas lielākajiem sasniegumiem.

Notikumi pasaulē

1781. gadā britu vergu tirgotāju kuģa ''Zong'' kapteinis liek noslīcināt visus pārvadātos vergus, lai varētu pieprasīt apdrošināšanas kompensāciju. Pārpildītajā kuģī no bada jau bija nomiruši aptuveni 60 afrikāņu vergi un vēl 133 tika noslīcināti. Apdrošināšanas kompānija tiesā panāca, ka tai nav jāmaksā kompensācija, bet neviens no apkalpes locekļiem tā arī netika tiesāts par vergu nogalināšanu.

1830. gadā Polijā sākas Novembra sacelšanās pret Krievijas pārvaldi.

1850. gadā paraksta Olomucas miera līgumu, kas paredz Prūsijas diplomātisko kapitulāciju Austrijas impērijai, kas pārņēma Vācijas Konfederāciju.

1877. gadā amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons pirmo reizi demonstrē savu fonogrāfu skaņas ierakstīšanai.

1890. gadā Japānā stājas spēkā Meidzi konstitūcija.

1899. gadā dibina Spānijas futbola klubu "FC Barcelona".

1922. gadā angļu arheologs Hovards Kārters atver publiskai apskatei faraona Tutanhamona kapu.

1924. gadā 66 gadu vecumā mirst itāliešu komponists Džakomo Pučīni, kurš sarakstīja operas "La Boheme" un "Tosca".

1929. gadā amerikāņu pētnieks Ričards Birds un Norvēģijā dzimušais aviators Bernts Balhens pabeidz pirmo pārlidojumu pāri Dienvidpolam.

1939. gadā Padomju Savienība sarauj diplomātiskās attiecības ar Somiju, gatavojoties uzbrukt kaimiņvalstij.

1945. gadā Dienvidslāvijas jaunā Likumdošanas asambleja pasludina federālās republikas izveidošanu.

1947. gadā ANO Ģenerālā Asambleja nobalso par Palestīnas sadalīšanu ebreju un arābu zemēs, ļaujot nākamajā gadā nodibināt ebreju valsti Izraēlu.

1963. gadā ASV prezidents Lindons Džonsons ieveido komisiju tiesneša Ērla Vorena vadībā, lai izmeklētu prezidenta Džona F.Kenedija slepkavību.

1966. gadā tiek gāzts Burundi karalis Ntare IV un valsts iekārta mainīta uz republiku.

1974. gadā Lielbritānijā stājas spēkā likums, kas aizliedz Ziemeļīrijas racionālistu kaujinieku grupējumu Īru Republikāņu armiju.

1975. gadā amerikāņu datorinženieris Bils Geitss vēstulē savam draugam Polam Alenam pirmo reizi izmanto vārdu "Microsoft" kā saīsinājumu no "mikrodatora programma".

1975. gadā lidmašīnas avārijā pie Londonas iet bojā britu autosportists Graiems Hils.

1981. gadā iekrītot jūrā no jahtas, noslīkst amerikāņu aktrise Natālija Vuda, kas pazīstama ar Marijas lomu filmā "West Side Story".

1982. gadā ANO Ģenerālā Asambleja apstiprina rezolūciju, pieprasot Padomju Savienības spēku izvešanu no Afganistānas.

1990. gadā ANO Drošības padome apstiprina rezolūciju, atļaujot militāru iebrukumu Irākā, ja tā līdz 1991. gada 15. janvārim neizved savus spēkus no Kuveitas un neatbrīvo visus ārzemju ķīlniekus.

1999. gadā sapulcējas Ziemeļīrijas unionisti un īru republikāņi, lai izveidotu kopīgu valdību Ziemeļīrijā.

2001. gadā 58 gadu vecumā ar vēzi mirst bijušais "The Beatles'' ģitārists Džordžs Harisons.

2002. gadā Hāgas kara noziegumu tribunāls piespriež 20 gadu cietumsodu Bosnijas serbu Mitaram Vasiļevičam par piecu musulmaņu nogalināšanu 1992. gadā pie Višegradas.

2003. gadā Lielbritānija piešķir politisko patvērumu čečenu nemiernieku pārstāvim Ahmedam Zakajevam.

2005. gadā Vatikāns paziņo, ka homoseksuālistiem aizliegts ieņemt amatus katoļu garīdzniecībā, norādot, ka vīriešiem vispirms jāpārvar viņu "pārejošās" homoseksuālās tendences.

2015. gadā Eiropas Savienība un Turcija vienojas par plānu imigrācijas krīzes risināšanai, kā arī par trīs miljardu eiro palīdzības paketi Sīrijas bēgļiem Turcijā.