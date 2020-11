“Ar to nevar sadzīvot,” - aktieris Jānis Skanis par dēla zaudējumu

Raidījuma vadītājs Lauris Reiniks aktierim jautās, kā sadzīvot ar tik sāpīgu situāciju, uz ko saņems atklātu atbildi: “Ar to nevar sadzīvot!” Jānis arī sacīs, ka viņam ar dēlu bijis daudz kopīga un abi bieži tikušies, taču viņš tomēr pārāk reti atklājis savas jūtas. “Es par maz pateicu vārdos. Es saprotu, ka tā arī ir mana trauma – tā ir internātskolas trauma, kur vārds “mīlestība” bija tāds vē... Ar to nevar sadzīvot. Tas nāk līdzi. To var noklusināt, bet pietiek kaut ko ieraudzīt – bildīti vai kādu lietu un tas uzreiz “atsit” visu atpakaļ..”

Jānis Skanis raidījumā “Pasaki to skaļi” ar tā vadītājiem un dziedātāju Samantu Tīnu. (Foto: Publicitātes)

“Pasaki to skaļi” raidījumā, kas pie skatītājiem nonāks trešdienas vakarā, aktieris atminēsies arī ne tikai savus lielākos skolas laika nedarbus, bet arī atklās līdz šim mazāk zināmus faktus savu karjeru un privāto dzīvi. Interesanti, ka Jānim Skanim savulaik pat nācies izvēlēties – ļauties sportista vai aktiera karjerai. Taču par savu izvēlēto ceļu viņš saka, ka ar tām mīļākajām lomām esot gluži tāpat kā ar sievietēm – mīļa tā, ko tai mirklī spēlē.