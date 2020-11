Teilore Svifta saņem galveno balvu "American Music Awards" ceremonijā

Lai arī gada mākslinieces gods tika Teilorei Sviftai, par lielāko ieguvēju var dēvēt reperi The Weeknd - viņam tika balva nominācijā "labākais vīriešu kārtas izpildītājs soul/r'n'b žanrā", viņa izpildītā "Heartless" tika atzīta par gada dziesmu soul/r'n'b žanrā, un šajā pašā mūzikas novirzienā labākā albuma gods tika viņa "After Hours".

The Weeknd lepojas ar trim saņemtām balvām. (Foto: AFP/Scanpix)

The Weeknd turklāt sniedza arī vienu no spilgtākajiem ceremonijas priekšnesumiem - uzstājās uz kāda tilta Losandželosā, izgaismojot to ar pirotehnikas elementiem.

Pa trim balvām ceremonijā tika arī Teilorei Sviftai, Džastinam Bīberam un duetam "Dan + Shay".

Teilore gada labākās mākslinieces titulu "American Music Awards" ceremonijā gūst trešo gadu pēc kārtas. Šoreiz gan balvu klātienē viņa nebija nākusi, bet nevis pandēmijas dēļ - Svifta pavēstīja, ka ir aizņemta, jo cītīgi strādā pie jauna albuma.

"American Music Awards" balvu ieguvēji:

Gada mākslinieks - Teilore Svifta

Gada jaunais mākslinieks - Doja Cat

Populārākais mūzikas video - "Cardigan", Teilore Svifta

Gada sadarbība - "10 000 Hours", izpilda "Dan + Shay" un Džastins Bībers

Labākais popa/roka izpildītājs - Džastins Bībers

Labākā popa/roka izpildītāja - Teilore Svifta

Labākais repa/hiphopa izpildītājs - Juice Wrld

Labākā repa/hiphopa izpildītāja - Nikija Mināža

Labākais soul/r'n'b izpildītājs - The Weeknd

Labākā soul/r'n'b izpildītāja - Doja Cat

Labākais alternatīvā roka izpildītājs - "Twenty One Pilots"

Labākā elektroniskās deju mūzikas izpildītāja - Lady Gaga

Labākā popa/roka grupa vai duets - "BTS"

Labākā kantrī grupa vai duets - "Dan + Shay"

Labākā popa/roka dziesma - "Don't Start Now", izpilda Dua Lipa

Labākais popa/roka albums - "Fine Line", Harijs Stailzs

Labākā repa/hiphopa dziesma - "WAP", izpilda Cardi B un Megana Tī Staljone

Labākais repa/hiphopa albums - "Please Excuse Me For Being Antisocial", Rodijs Ričs

Labākā soul/r'n'b dziesma - "Heartless", izpilda The Weeknd

Labākais soul/r'n'b albums - "After Hours", The Weeknd

Labākais skaņu celiņš - no filmas "Birds of Prey"