Princeses Diānas atklātā intervija bija beigas viņa karjerai, atklāj dizainers, kurš viltoja bankas dokumentus

BBC bijušais grafiskais dizianers Mets Veislers. (Foto: ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Mets Veislers sarunā ar Pīrsu Morganu un Sūzenu Rīdu pastāstījis, ka telekompānija BBC iekļāvusi viņu melnajā sarakstā par to, ka viņš piedalījies princeses Diānas vēsturiskās intervijas tapšanā, ko viņa 1995. gadā sniedza žurnālistam Martinam Bašīram programmā “Panorama”.

Princese Diāna sniedz interviju Martinam Bašīram. (Foto: TSC/Capital Pictures / MEGA / Vida Press)

Kā zināms, princeses brālis grāfs Čārlzs Spensers nesen atklāja, ka māsa ar viltu piespiesta piekrist atklātajai sarunai ar Bašīru. Žurnālists kā pēdējo trumpi izmantojis bankas izrakstus, ko uzrādījis arī Diānas brālim. Tikai vēlāk atklājies, ka šos dokumentus pēc Bašīra pasūtījuma izstrādājis datorgrafiķis.

BBC bijušais grafiskais dizianers Mets Veislers sniedz interviju pārraides "Good Morning Britain" vadītājiem Pīrsam Morganam un Sūzenai Rīdai. (Foto: ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Mets Veislers sarunā atzinies, ka jūtas vainīgs, ka neapzinājās, ka viltus dokumenti, ko uzskatīja par šova rekvizītiem, vēlāk tiks uzrādīti grāfam Spenseram, lai ar šantāžas palīdzību piespiestu princesi Diānu sniegt interviju.

Viltus dokumentos parādījušās naudas summas, ko ziņu aģentūras pārskaitījušas bijušajam Drošības dienesta vadītājam. Citos izrakstos figurējušas lielas summas, ko Drošības dienests it kā maksājis Diānas un Čārlza privātsekretāriem – Patrikam Džefsonam un Ričardam Eilardam. Princese šantažēta ar apgalvojumiem, ka tiek noklausītas divas viņas privātas tālruņa līnijas un pat ar izdomātu faktu, ka dēlam Viljamam uzdāvinātajā rokās pulkstenī iemontēta sarunu ierakstīšanas iekārta. Visa šī faktu gūzma smagi ievainoja princeses Diānas jūtas un tikai vairoja viņas paranoju. Taču Bašīrs panāca to pēc kā alka. Tuvu izmisumam novestā princese visbeidzot piekrita tikties ar žurnālistu, lai izstāstītu stāstu no sava viedokļa, gadījumam, ja ar viņu kaut kas notiktu.

Vēsturiskā un skandalozā intervija, kurā Diāna atklāti izteicās par prinča Čarlza neuzticību un apliecināja, ka viņasprāt vīrs nebūtu piemērots būt par karali, piesaistīja 23 miljonus lielu auditoriju.

Princeses Diānas brālis panācis telekompānijas daļēju atvainošanos par notikušo. Tā atzinusi, ka bankas izraksti bijuši viltoti. Savukārt Bašīrs notikušo nav komentējis, jo BBC pārstāvji norādījuši, ka viņam Covid-19 dēļ esot nopietni sarežģījumi ar veselību.

Grafiskais dizainers Mets Veislers vēlējies publiski atvainoties BBC un izteicies, ka ar šiem viltojumiem faktiski beigusies viņa karjera.

“[Martins Bašīrs] man teica, ka šos dokumentus [ko uztaisīšu] izmantos tikai kā [reāli eksistējošu dokumentu] kopijas. Es domāju, ka gatavoju rekvizītus filmēšanas vajadzībām,” norāda Veislers.

“Kad es piedalījos programmas “Review of the Year” izstrādē, producents norādīja, ka, lai gan viņiem paticis mūsu radītais koncepts, viņiem teikts, ka ar mums sadarboties nevajadzētu.”

“Tā bija pirmā reize, kad pamanīju, ka ir izdots dekrēts, kurā teikts, ka es vairs nedrīkstu strādāt BBC.”

“Vakarā, kad es izgatavoju abus bankas izrakstus, Martins bija kopā ar mani. Es ar viņu biju sadarbojies pie daudzu TV programmu tapšanas. Uzskatīju, ka viņš ir īsts profesionālis un perfekts darbā, ko dara.”

“Viņš teica – ‘Klau, man tiešām vajag divus bankas izrakstus, ko esmu redzējis un kas liecina par uzraudzību un to, ka cilvēkiem maksā, ka viņi kādu novēro.’”

“Viņš nenosauca nevienu vārdu, viņam bija piezīmju grāmatiņa un visu savu informāciju viņš paturēja pie sevis.”

“Viņš ar pildspalvu papīram pat nepieskārās un uzstāja, lai veicu visu dokumentu izveidošanas darbu.”

Pīrss Morgans apjautajās Metam Veisleram, kā viņš jūtas, zinot, ka intervija pamudināja Diānu pamest karalisko ģimeni, zaudējot aizsardzību, kas varēja novērst viņas nāvi.

Veislers uz to atbildēja: “Tas liek man justies vainīgam, ka biju tik ļoti nodevies darbam un neuztvēru signālus, ka te kaut kas nav pareizi.”

“Ir sajūta, ka esi pielicis roku kaut kam, kas beidzās briesmīgi. Ar šo domu man jāsadzīvo visu laiku.”

“Kāpēc es to neapšaubīju? Kad rēķinā parādījās kompānija un es redzēju vārdu, kas tika izmantots iepriekšējā “Panorama” pārraidē. Vārdu, ko man bija jāizdomā.”

“Kad es par to apjautājos Martinam, viņš atbildēja – ‘Nē, nē, būs labi, viss ir pareizi.”

“Es domāju, ka viņš nekad neko nedara aplami.”