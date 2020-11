Džonijs Deps zaudē sievas sišanas tiesas prāvā un izmisīgi cenšas saglābt aktiera karjeru

Džonijs Deps ir viena no lielākajām zvaigznēm Holivudā. Pateicoties viņa aktiermeistarībai, vairākas filmas ieguvušas kulta statusu, bet tēli palikuši neizdzēšamā atmiņā. Viņu skaitā var minēt kapteini Džeku Sperovu no “Karību jūras pirātiem”, Edvardu Šķērroci no tāda paša nosaukuma filmas un Villiju Vonku no “Čārlija un šokolādes fabrikas”. Taču tagad aktiera karjera ir apdraudēta…