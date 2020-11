Koronavīruss skāris abus populārā britu žurnālista Pīrsa Morgana vecākus

Gabriela un Glinns Paghe-Morgani, Pīrsa mamma un patēvs, ar koronavīrusu aplipinājušies, lai gan esot centušies būt ļoti uzmanīgi un piesardzīgi.

Lai gan vecāki šobrīd ir atlabšanas stadijā, Pīrss Morgans atzinies, ka tās bijušas “biedējošas divas nedēļas”, un mudinājis pārējos būt uzmanīgākiem, valdībai ieviešot otro karantīnu šajā gadā.

“Es gribu kaut ko pateikt par saviem vecākiem. Viņi abi cīnās ar Covid un dara to jau otro nedēļu. Ģimenei tas noteikti ir biedējošs laiks,” savā rīta šovā atzinās Morgans.

“Kad ar to cīnās vecāka gadagājuma vecāki, viņiem ir pāri 70 gadu. Viņi to dabūja pirms divām nedēļām no kāda savā izolētajā vidē. Viņiem bija jāiziet no mājām. Viņi bija ļoti uzmanīgi, bet dabūja vīrusu, un tad bija bum... kā ar domino kauliņiem.”

Šobrīd abi esot atlabuši, lai gan Glinns aizvien nav atguvis ožu un garšu.

Ziņa par Pīrsa Morgana vecākiem sabiedrību sasniegusi laikā, kad viņa kolēģe Keita Garaveja (53) cenšas būt stipra sava vīra bijušā politiķa Dereka Dreipera dēļ - viņš ir Lielbritānijā visilgāk ar Covid-19 slimojošais pacients.

Keita Garaveja ar vīru Dereku Dreiperu aizvadītā gada nogalē. (Foto: James Gourley/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Keita aizvadītajās brīvdienās pastāstījusi, ka pēc saslimšanas šā gada martā un pieslēgšanas mākslīgajai plaušu ventilēšanai, vīrs pēc 214 dienā visbeidzot atmodies no komas, bet ar runāšanu viņam aizvien ir problēmas.

Kad viņš spēja pateikt vienu vārdu, šis vārds bija “sāpes”.

Sarunājoties ar Pīrsu Morganu un Sūzenu Rīdu no savām mājām Londonas rietumos, Keita Garaveja ieslīga skumjās, stāstot par vīra cīņu, zinot, ka viņam sāp, bet viņa nespēj palīdzēt.