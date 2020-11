Asaru pieticis vairākiem baseiniem - "Netflix" nosauc pašu skumjāko seriālu

Visvairāk skatītāji raudājuši, lūkojot sieviešu cietuma drāmu "Orange Is the New Black" - ar asarām, kas izlietas seriāla laikā, varot piepildīt 96 baseinus. Bet kopumā par visskumjāko seriālu atzīts populārā krimināldrāma "Breaking Bad" ("Pārkāpt robežu").

"OnBuy TV" savā pētījumā aptaujājis teju 3000 skatītāju, vaicājot, kuri seriāli viņiem likuši raudāt. Tad pievienojis rādītāju "cik skumju ainu seriālā bijis", savs koeficients bijis arī mirušu nozīmīgu tēlu skaitam, kā arī atslēgvārdu "skumjš", "raudāju", "sirds lūza" daudzumam vietnē "Reddit".

Tā nu skumjākā seriāla tituls ticis "Breaking Bad", kas savācis 130 punktu. 74 200 atslēgvārdu meklējumi, 271 nāve (no tām astoņas - nozīmīgi seriāla tēli) un 62 tiešām bēdīgas ainas - ar to pietika, lai pārliecinoši uzvarētu šajā aptaujā.

Otro vietu ar 88 punktiem ieguva seriāls "Stranger Things", trešo ar 80 punktiem - "Orange Is the New Black", kas izrādījās nepārspēts pieraudāto baseinu kategorijā. Sarēķināts, ka šī seriāla skatītāji saraudājuši tik daudz asaru, ka pietiktu 96 baseiniem... Salīdzinājumam - seriāls "Unbelievable" piepildījis 20 baseinus, "The Umbrella Academy" - 16, "Sex Education" un "Stranger Things" - 11, "Breaking Bad" - 10.