Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

"Dažas dienas bija briesmīgas" - ar Covid-19 inficējusies viena no Kardašjanu māsām

Hloja Kardašjana inficējusies ar Covid-19. Šīs ziņas apstiprinājušās šova "Keeping Up With the Kardashians" jaunākās sērijas tīzerī.