Nedēļas jaunumi "Shortcut" - pašmāju seriāls "Bezvēsts pazudušās" un komēdija visai ģimenei

Pašmāju zvaigznes jaunā trillerī

Skatītāju vērtēšanai nonāk jaunais pašmāju seriāls "Bezvēsts pazudušās" – psiholoģisks trilleris, kas pulcējis īstu zvaigžņu ansambli.

Sanktpēterburgas izmeklētājs Konstantīns Aņisimovs nav spējis atrisināt tikai vienu lietu – savas sievas Annas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. Kādā ikdienišķā rītā viņa izgāja no mājas un vairs neatgriezās. Nav ne liecību, ne pavedienu vai atrasto mantu. Līdz izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu izmeklēšanas lietu Latvijā, kad ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā sieviete no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi Konstantīnu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu…

Seriālā piedalīsies izcils Latvijas zvaigžņu ansamblis: galvenās lomas seriālā atveido Juris Žagars, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Kristīne Nevarauska, Andris Keišs, Mārtiņš Kalita. Galvenā – detektīva – loma uzticēta Latvijā dzimušajam, bet lielākoties Krievijas projektos startējušajam aktierim Nikolajam Šestakam, kurš seriālā atveidos izmeklētāju Konstantīnu. Tāpat "Bezvēsts pazudušajās" skatītāji sastaps Ģirtu Jakovļevu, Daini Gaideli, Leldi Dreimani, Natāliju Živecu, Madaru Bori, Niklāvu Kurpnieku, Inesi Pudžu un citus.

Seriāla režisors un scenārija autors ir jaunais un talantīgais režisors Vlads Kovaļovs, kura īsfilmas internetā skatītas vairākus miljonus reižu un darbi godalgoti prestižos kino festivālos. Seriāla producente – popularitāti ieguvušās grāmatas "Bezvēsts pazudušās" autore Lelde Kovaļova. Savukārt galvenais operators Toms Zarāns – viens no perspektīvākajiem jaunajiem kino operatoriem Latvijā. Jauno seriālu no rītdienas, 29. oktobra, lūkojiet "Shortcut Films" latviešu valodā.

Spiegs un meitene

Komēdija "Mans spiegs" ("My Spy") stāsta par CIP aģentu Džeidžeju, kas tiek pazemināts amatā un nosūtīts misijā novērot deviņgadīgās Sofijas ģimeni.

Kad meitene atrod dzīvoklī slepenas kameras, viņa izseko to signālam un atklāj novērošanas operāciju pārraudzības vietu. Solot nenodot atklātībai Džeidžeja aizsegu, Sofija pierunā aģentu veltīt viņai laiku un apmācīt spiegošanas prasmēs. Lai gan sākotnēji piedāvājums viņā raisa skepsi, Džeidžejs aptver, ka gudrībā un atjautībā ar Sofiju viņš mēroties nevar.

Komēdiju lūkojiet "Shortcut Premiere" – angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Ikdiena – kājām gaisā

Seriāls "Posts" ("The Undoing") stāsta par veiksmīgu Ņujorkas psihoterapeiti un attiecību eksperti Greisu Sakšu.

Viņi dzīvo tieši tādu dzīvi, par kādu vienmēr ir sapņojuši, – viņai ir mīlošs vīrs Džonatans, perspektīvs dēls Henrijs, kurš mācās elitārā Ņujorkas privātskolā, un pēc pāris nedēļām jāiznāk Greisas pirmajai grāmatai par ģimenes laimi. Taču Greisas šķietami perfektā ikdiena pēkšņi sagriežas kājām gaisā, un to pārņem haoss, ko izraisa vardarbīga nāve un briesmīgu atklāsmju ķēde. Balstoties sabiedrības pieaugošajā interesē par viņu gaitām, Greisa mēģina uzsākt un nodrošināt jaunu dzīvi sev un savam dēlam. “Jūs nepārtraukti uzmanāt visus, viņu uzvedību un to, ko viņi saka,” tā par jauno seriālu virtuālajā preses konferencē sacīja Nikola Kidmena. “Neviens nesaka to, ko patiesībā domā. Tas ir kā klasiskais Hičkoka trilleris, kur jūs neesat īsti pārliecināts, kādi patiesībā ir motīvi.”

Šis HBO seriāls tapis pēc Džīna Hafa Korelica romāna "Tev vajadzēja zināt", un galvenajās lomās varēs redzēt Holivudas zvaigznes Nikolu Kidmenu un Hjū Grāntu. Pārējās lomās: Donalds Sazerlends, Noa Džupe, Edgars Ramiress, Lilī Rābe un citi.

Aizraujošo seriālu no 28. oktobra lūkojiet "Shortcut Films" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.