VIDEO: kā Kazahstāna nolēmusi Borata saukli "Kazahstāna. Ļoti jauki" izmantot savā labā

Ideju izdomājis Deniss Kīns, kurš 2005. gadā Kazahstānā ieradās apmaiņas programmas ietvarā. "Cilvēki toreiz nezināja, kur tā ir. Ir Kazahstāna pirms un pēc Borata," stāsta Kīns.

Iepriekšējā Koena filma "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" jau tūlīt pēc iznākšanas 2006.gadā iekaroja skatītāju un kritiķu simpātijas, taču Kazahstānas lauku dzīves satīriskais attēlojums izraisīja sašutumu bijušajā padomju valstī.

16 miljonu cilvēku apdzīvotajā valstī filmas izplatīšana tika aizliegta, kā arī tika liegta pieeja Koena mājaslapai.

Koens bija gatavs, ka arī otrā filma izraisīs līdzīgu reakciju, tomēr tā nav noticis.

Kazahstānas tūrisma padomes priekšsēdētāja vietnieks Kairats Sadvakasovs stāsta, ka uzzinot, ka būs filmas turpinājums, reakcija esot bijusi apmēram tāda: "Ak, atkal?", bet jau sākotnēji bijis nolemts nereaģēt.

Tomēr pateicoties Kīnam, kurš šobrīd ir pārcēlies uz dzīvi Kazahstānā, viss ir ievirzījies pavisam citā gultnē. Ņemot vērā koronavīrusa izraisītās sekas, Kīns kopā ar savu draugu nolēma izmantot filmas popularitāti, lai vienlaikus popularizētu arī visu valsti. Viņi nolēma izveidot īsus tūrisma reklāmas rullīšus, staigājot pa pilsētu un izmantojot frāzi: "Kazahstāna. Ļoti jauki". Vienlaikus šādi viņi aicina arī ārzemju filmu kompānijas uzņemt savus darbus Kazahstānā.

Tikmēr Kazahstānas tūrisma padomes priekšsēdētāja vietnieks Kairats Sadvakasovs norāda, ka šajos pandēmijas laikos pat esot jauki redzēt, ka valsts vārds izskan pasaulē. "Mēs pat labprāt sadarbotos ar Koenu."

Jauns.lv jau ziņoja, ka piektdien, 23. oktobrī, savu pirmizrādi piedzīvoja komiķa Saša Barona Koena filma "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan", ko klajā laida kompānija "Amazon".

Filma piedzīvoja pirmizrādi tieši pirms ASV gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Filmā Koens pārņem savu lomu kā nelaimīgs kazahu žurnālists, kurš iesaistās jocīgās un bīstamās situācijās Amerikā.

Gatavojoties filmas pirmizrādei, vairākās pasaules vietās notika ievērīgi popularizēšanas pasākumi. Piemēram, Londonā pa Temzu peldēja milzīgs Borata pūslis, savukārt Sidnejā tika uzstādīta milzu statuja.

