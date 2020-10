Debijas minialbumu izdod pašmāju dziedātāja Mōnta

Dziesmas “Otra viņa” producents ir Aigars Kudrickis, kurš piedalījies arī bungu partiju ierakstā. Akustisko ģitāru ieskaņojis mūziķis Gatis Mūrnieks, bet elektrisko ģitāru – Kristaps Baltiņš. Dziesmas miksējis un “master” apstrādi veidojis Gints Stankevičs.

"Šī dziesma radās pagājušā gada pavasarī," saka Mōnta. "Sākotnēji sadarbībā ar Gati publicēju dziesmas akustisko versiju. Viņš dziesmai piešķīra savu odziņu skanējumā, un es tam arī organiski ļāvos. Kad dziesma ietērpās pilnajā skanējumā, tā ieguva vēl citu līmeni. Pati esmu bijusi ļoti kritiska, attīstot šo projektu. Esmu lūgusi labot lietas atkal un atkal. Nu esmu beidzot gatava to nodot klausītājiem.”

Dziesmas video filmējis Kaspars Kambars, bet Mōnta producējusi video stāstu. Tas viņas prātā ir bijis aptuveni gadu: “Filmējām divas dienas. Nebija viegli ieplānot gaismu, jo bija jārēķinās ar to, ka saule pazūd ļoti ātri, bet man bija vajadzīga vēla krēslas gaisma, tā es biju ieņēmusi galvā, un Kasparam nācās paveikt nedaudz neiespējamo. Apstākļos bijām visai trakos, kā jau māksliniekiem pienākas – stindzinošs vējš, melns meža vidus, ar komandu pa kalniem un lejām stiepām ģeneratoru elektrībai un tā tālāk. Bija jautri, bet jāatzīst, ka otrās dienas beigās izdarīju secinājumu, ka es nevarētu būt aktrise. Un nevis ekstrēmo apstākļu dēļ, jo esmu gana rūdīta, bet tā dēļ, ka nespētu gadiem gaidīt rezultātu. Vairākas dienas pēc klipa filmēšanas man iekšā bija nemiers, jo nespēju sagaidīt ieraudzīt, kas no tā visa vispār sanācis. Un jāsaka, ka pirmoreiz, ieraugot rezultātu, piedzīvoju pa asarai no gandarījuma, ka tas, ko gadu esmu turējusi prātā, ir beidzot apskatāms vizuāli.”

Dziesma “Otra viņa” ir Mōntas EP albuma galvenais singls, kā arī pats albums saucas “Otra viņa”. Dziedātāja jau no paša sākuma, kad uzrakstīja šo dziesmu, zināja, ka tā sauksies arī viens no viņas albumiem. Albumā ir apvienotas līdz šim ierakstītās un izdotās Mōntas dziesmas aptuveni gada griezumā, tostarp divi unikāli dueti.

“Šis mini albums būs tāds kārtīgs atskaites punkts par paveikto," tā Mōnta. "Esmu no tiem cilvēkiem, kas nespēj nosēdēt mierā savā radošajā darbībā un, paveicot vienu, uzreiz ķeros pie tālākā. Šobrīd arī esmu jau uzsākusi darbu pie nākamajām dziesmām un potenciālā lielā albuma.”