Noklausies - grupa “The Rolltones” izdod gaidāmā albuma pirmo singlu

Dziesmas “Asaras riest” teksta autors ir dzejnieks Juris Būmeisters. Viņa dzejoļu krājumu “Juris Būmeisters. Dzeja” skaņdarba autoram Valteram Sprūdžam uzdāvināja ilglaicīgs muzikālais kolēģis, dzejnieka mazdēls Kārlis Būmeisters.

Sprūdžam, lasot dzejoļu krājumu, ļoti iepatikās dzejnieka izteiktā pašironija, kas saskatāma šajās dzejas rindās. “Dzejolī rakstīts “mūziku ienīstu, dzejas – tās nevaru ciest”, kas man lika pasmaidīt, lai gan kopumā dzejolis ir visai tumšs. Nodomāju – ja es uzrakstītu dziesmu ar šādu tekstu, tad ironiskais aplis būtu pilnībā noslēdzies,” atklāj Valters.

Dziesma ir ierakstīta par saņemto Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) stipendiju jaunas mūzikas radīšanai. Tai tapis arī teksta video, ko veidojusi Kate Elpo. Taustiņinstrumentu partijas iespēlējis pianists Ritvars Garoza. Singls ierakstīts Mārtiņa Burkevica studijā.

Grupa iepriekš bija pazīstama kā “Flame & The Rolltones”, bet nu nolēmusi vienkāršot nosaukumu, saīsinot to uz “The Rolltones”. Kā smej grupas bundzinieks Uģis Eihvalds: “Tāpat jau mūs visi par roltoniņiem sauc”. Savukārt grupas balss Atis Zviedris stāsta: “Es domāju, ka laiks, kad mani asociēja ar vārdu “Flame”, ko izmantoju, piedaloties TV šovā “Talantu fabrika”, ir pagājis. Izdodot savas jaunās dziesmas, ko izpildu kā solo mākslinieks, jau sen izmantoju savu vārdu, tāpēc domāju, ka beidzot pienācis laiks vecās iesaukas atmest. Taču, ja ilglaicīgie fani, kuri ir bijuši ar mani kopā arī fabrikas laikos, vēlēsies mani vēl nosaukt par “Flame”, par to noteikti nedusmošos.”