Nedēļas jaunumi "Shortcut" - drosmīgu sieviešu stāsts un seriāls par pirmo mīlestību

Par drosmīgām sievietēm!

"Mis Dumpiniece" ("Misbehaviour") ir uz patiesiem notikumiem balstīts sensacionāls stāsts par drosmīgām sievietēm.

1970. gada skaistumkonkurss "Mis Pasaule" notiek Londonā, to vada amerikāņu komiķis Bobs Houps. Konkursu televīzijas ekrānos vēro vairāk nekā 100 miljoni skatītāju. Pasludinot to par sievietes noniecinošu, jaunizveidotā Sieviešu atbrīvošanas kustība ieņem skatuvi un pārtrauc konkursa tiešraidi. Kad raidījums atsākas, rezultāti satriec visus – par Mis Pasauli pirmo reizi tiek kronēta melnādaina sieviete. Patriarhāts ir gāzts, un Rietumu pasaules skaistuma ideāli apriezti kājām gaisā.

Vienā no galvenajām lomām filmā ir britu kinozvaigzne Keira Naitlija. Viņa, kā izrādās, par šo pusgadsimtu veco notikumu neko pat nebija dzirdējusi. “Mani pārsteidza, ka es par šo stāstu neko nezināju. Kad pirmoreiz izlasīju scenāriju, biju šokā – tiešām kas tāds notika?” saka Naitlija un piebilst – šobrīd tiešām bijis īstais laiks šādas filmas veidošanai.

Vēsturisko drāmu skatiet "Shortcut Premiere" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Kā būt pusaudzim

"Mēs esam tie, kas esam" ("We Are Who We Are") ir stāsts par diviem amerikāņu bērniem, kuri dzīvo amerikāņu militārajā bāzē Veneto, Itālijā.

Seriālā tiek pētīta draudzība, pirmā mīlestība, identitāte. Visas ainiņas un emociju sadursmes seriālā tiek parādītas tādā līmenī, ka nerodas šaubas – tikpat labi tas viss varētu būt noticis jebkur citur pasaulē, bet šajā gadījumā norisinās šajā mazajā Itālijas daļā. Mums tiek piedāvāts ļauties nesteidzīgam sajūtu karuselim, dodoties pretim virknei pirmo pieredžu. Viens no seriāla radītājiem un tā režisors ir Luka Gvadanjino – godalgotās pusaudžu drāmas "Sauc mani savā vārdā" ("Call Me by Your Name") režisoram šī ir debija TV seriālā.

Seriālu lūkojiet "Shortcut Films" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.