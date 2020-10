Reperis Post Malone triumfē "Billboard" mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā

25 gadus vecais Post Malone, īstajā vārdā Ostins Ričards Posts, žurnāla "Billboard" versijā tika atzīts par gada labāko mākslinieku.

Mūziķis, kas kopā bija izpelnījies 16 nominācijas, deviņās kategorijās tika atzīts par labāko. Labākais mākslinieks, labākais vīriešu kārtas mākslinieks, "Top Billboard 200", "Top Hot 100", labākais mākslinieks "dziesmu straumēšanas" kategorijā, labākais repa izpildītājs, labākais vīriešu kārta repa izpildītājs, labākā repa albuma ierepotājs un uzvarētājs kategorijā "Labākā repa koncertturneja" - tādi, lūk, šogad ir Post Malone tituli "Billboard" mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kuras norise bija plānota aprīļa beigās, bet pandēmijas dēļ pārcelta uz oktobra vidu.

Labākās dziesmas tituls gan pārliecinoši tika repa kompozīcijai, kurā Post Malone nebija iesaistīts. Reperis Lil Nas X kopā ar kantrimūzikas zvaigzni Biliju Reju Sairusu tika pie četrām balvām - viņu dziesma "Old Town Road" bija gan visvairāk straumētā, gan vislabāk pārdotā, gan "Top Hot 100" uzvarētāja, un, protams, tika atzīta par labāko kompozīciju repa žanrā.

"2020 Billboard Music Awards" laureāti nozīmīgākajās nominācijās:

* Labākais mākslinieks - Post Malone

* Labākais jaunais mākslinieks - Bilija Ailiša

* Fanu balsojums - Harijs Stailss

* Labākais vīriešu kārtas mākslinieks - Post Malone

* Labākā sieviešu kārtas māksliniece - Bilija Ailiša

* Labākais duets/grupa - "Jonas Brothers"

* Mākslinieks ar visvairāk pārdotajām dziesmām - Lizzo

* Labākais mākslinieks koncertturnejā - Pinka

* Labākais r'n'b izpildītājs - Khalid

* Labākais repa izpildītājs - Post Malone

* Labākais roka izpildītājs - "Panic! at the Disco"

* Labākā roka koncerrturneja - Eltons Džons

* Labākais dejas/elektroniskās mūzikas izpildītājs - "The Chainsmokers"

* Labākais filmas skaņu celiņš - "Frozen II"

* Labākā radio dziesma - "Sucker", izpilda "Jonas Brothers"