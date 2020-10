Elena Dedženeresa pārdod māju, no kuras vasarā pandēmijas laikā vadīja savu sarunu šovu

33 Foto Elena Dedženeresa pārdod māju, no kuras 2020. gada vasarā attālināti vadīja savu šovu +29 Skatīties vairāk

Elena Dedženeresa izlēmusi par nepilniem 40 miljoniem ASV dolāru šķirties no mājas, kur visu 2020. gada vasaru vadīja savu sarunu šovus. Elena un viņas dzīvesbiedre Porša de Rosi savu kalnā esošo īpašumu pārdod par 39,9 miljoniem ASV dolāru. Īpašums, kuru no ziņkārīgo skatieniem un paparaci sargā augstas sētas, aizņem vairākus hektārus zemes un no tā paveras gleznaini skati uz okeānu. Pie mājas izbūvēts peldbaseins, kuru nav kauns izrādīt fotogrāfijās glancētos žurnālos, savukārt mājas interjers ieturēts dienvidaustrumu Āzijas noskaņās.

Elena Dedženeresa un Porša de Rosi. (Foto: Rob Latour/Shutterstock/ Vida Press)

Vasarā, vadot savu šovu no Bali noskaņās iekārtotajām mājām, arī šova skatītājiem bija iespēja nedaudz ielūkoties Dedženeresas privātajā telpā. Māju Montesito rajonā Losandželosā TV personība iegādājās tikai pirms gada. 2019. gadā viņa īpašumu nopirka par 27 miljoniem ASV dolāru.

Pēc mājas iegādes laulātais pāris īpašumu ievērojami paplašinājis, par 1,9 miljoniem dolāru iegādājoties kaimiņos esošo zemi un abas teritorijas apvienojot. Tagad jaunā apvienotā īpašuma kopējā platība sasniedz 3,6 hektārus.

Elena Dedženeresa un Porša de Rosi daudz darba ieguldījušas mājas dizainā un renovācijas darbos, kā arī pilnīgi jaunā drošības sistēmā un namiņa izbūvē miesassargam, kas par pāra drošību rūpējas 24 stundas diennaktī.

Iepriekšējais īpašnieks šo māju uzbūvēja 2011. gadā. Galvenajā mājā ir 760 kvadrātmetru liela dzīvojamā platība, bet tikai četras guļamistabas un četras vannasistabas. Līdzās ir 130 kvadrātmetru liels viesu namiņš.

Galvenās ēkas stiklotās parādes durvis uzreiz ieved lielajā viesistabā, kurā ir koka griesti un kamīns. Virtuves dizainā izmantots melns marmors, eksotiskās koksnes un pati modernākā nerūsējošu materiālu virtuves tehnika.