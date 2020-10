Džūda Lovs un “Ligzda” – daudzslāņains skats uz ģimenes dzīvi

Džūda Lovs atzīstas, ka bieži vien pazaudē sevi tajos personāžos, ko atveido uz ekrāna. “Es dodu priekšroku tādam darba stilam, kad pats vari izdomāt sava filmas varoņa pagātni, lai būtu saprotamāks kā viņš ir nonācis tur, kur šobrīd atrodas,” stāsta aktieris, “Pabeidzis vienu filmu, es nometu sava varoņa ādu un dodos uz nākamo filmu uzvilkt citu. Rorija sakarā es centos iztēloties kādos apstākļos viņš ir uzaudzis un par to mēs nedaudz uzzināsim filmas ainā, kurš viņš apciemo savu māti. Acīmredzot Rorijs bija gudrs, pašpārliecināts un ambiciozs zēns, kuru pastāvīgi pazemoja un kādā brīdī viņam tas viss apnika.”

Foto: Publicitātes

“Filmas darbība notiek 80-to gadu beigās, kad sabiedrībā notika zināms pagrieziena punkts vispārējā uztverē par darbu un sadzīvi,” skaidro filmas “Ligzda” režisors Šons Durkins, “Cilvēki sāka uzdot sev jautājumus – kāpēc un kā labā mēs strādājam un kāpēc mums pirkt aizvien dārgākas mašīnas un lielākas savrupmājas? Un lai arī “Ligzda” nav šausmu filma, tajā ir ļoti draudīga noskaņa.” “”Ligzdā” ir kaut kas atrodams arī no 70-to gadu šausmu filmām un trilleriem,” turpina Džūda Lovs, “Kā piemēram “Spožums” (“The Shinings”), “Kerija” (“Carrie”) un “Sātana izdzinējs” (“The Exorcist”) un “Rozmarijas bērns” (“Rosemary`s Baby”). Šajās visās filmās bija stāsti par ģimenēm un man liekas, ka “Ligzda” arī ir sanākusi ar tādu nedaudz gotisku noskaņu. Māja, uz kuru pārvācās Rorija ģimene, kļūst par tādu vienotu veselu dzīvu organismu, taču visa sižeta centrā tomēr ir ģimenes drāma.”

Foto: Publicitātes

Uz jautājumu par to, kas viņu ir ieinteresējis šajā projektā, Džūda Lovs atbild: “Esmu redzējis visus iepriekšējos Šona darbus un esmu par tiem sajūsmā. Un te pie manis nokļūst viņa jaunās filmas scenārijs – lielisks stāsts ar daudzslāņainu skatu uz ģimenes dzīvi. Parasti šāds vēstījums filmās tiek pasniegts tikai no ģimenes galvas skatu punkta, taču šeit režisors pieskarās problēmai, ar kuru sastopas visa ģimene un tā tiek apskatīta no katra ģimenes locekļa viedokļa – sievas un bērnu līnija šeit ir ne mazāk svarīga. Pie tam zinu, ka šis stāsts Šonam ir ļoti personisks. Viņam izdevies savākt lielisku komandu un par veiksmīgo rezultātu man galīgi nebija nekādu šaubu.”

“Neskatoties uz to, ka filma “Infekcija” (“Contagion”) tika uzņemta 2011. gadā, varētu teikt, ka tā ir kļuvusi par manu svarīgāko šī gada filmu,” nobeigumā atzīstas Džūda Lovs, “Sākoties vīrusa pandēmijai, tā atkal kļuva ļoti populāra un es biju ļoti izbrīnījies, ka visi apkārt to atkal skatās – it kā ar ziņu pārraidēm būtu vēl par maz. Strādājot pie šīs filmas, režisors Stīvens Soderbergs bija pieaicinājis par konsultantiem zinātniekus un virusologus un viņi jau tad apgalvoja, ka agri vai vēlu mums nāksies ar kaut ko tādu sastapties. Diemžēl viņiem izrādījās taisnība.”

Foto: Publicitātes

Par filmu “Ligzda”

Grezna savrupmāja, veiksmīgs bizness, skaista sieva un paklausīgi bērni - tas viss Rorijam jau ir. Bet vienmēr gribās vēl vairāk. Jaunas peļņas meklējumos viņš kopā ar ģimeni dodas atpakaļ uz savu dzimto Angliju, taču mērķu sasniegšanai un krāšņās dzīves statusa uzturēšanai nākas upurēt pārāk daudz.

Drāma “Ligzda” kinoteātros no 16. oktobra.