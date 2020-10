"Shortcut" piedāvā - sarunu šovu TOP 5

«Vakars uz dīvāna»

Nauris un Ieva sarunājas uz dīvāna. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Sākās 12. oktobrī, jauna sērija – pirmdienās. Asprātīgais šovmenis Nauris Brikmanis, iepriekš vadījis sarunu raidījumu «Ģimenes sarunājas» kopā ar sievu Aiju, nu izmēģinās spēkus pārī ar Renāra Zeltiņa sievu Ievu Kohu–Zeltiņu. Izklaidējošā šovā viņi sola uzburt sirsnīgu mājas sajūtu – ar labi zināmiem viesiem, jautrām spēlēm un neparastiem izaicinājumiem.

Nauris un Ieva, apveltīti ar gaumīgu humora izjūtu un dzīvu interesi par visu jauno, iztaujās slavenības, dalīsies savos «nedēļas pārsteigumos» un pārrunās sabiedrībā aktuālus notikumus. Tāpat viņi iejutīsies «dzīves gardēžu» lomās un dosies uz saviesīgiem pasākumiem, iepazīs iecienītākās atpūtas vietas, jaunākos restorānus un uz savas ādas izmēģinās dažādas izklaides.

«Rezervēts»

Skatāms no 9. septembra trešdienās. Šī ir jau otrā Armanda Tripāna autorraidījuma sezona. Nauda, vardarbība, nāve, atkarības, slava, politika, ticība, naids, mīlestība – Armands raidījuma viesus un arī skatītājus izaicina runāt par aktuālām, drosmīgām tēmām, kuras ierasts noklusēt.

Kādam šīs sarunas var šķist nepieklājīgas vai pat nedaudz lecīgas, bet tā viņš vedina pievērst uzmanību faktam, ka dzīve nav perfekta un spēks, kas liek mainīties uz augšu, slēpjas katrā pašā. Šosezon studijā jau pabijis gan Valsts prezidents Egils Levits, gan žurnālists Jānis Domburs, maestro Raimonds Pauls un citi.

«Pasaki to skaļi!»

Skatāms no 9. septembra trešdienās. Šis raidījums ievērības cienīgs vispirms kļuva ar to, ka pēc vairākiem gadiem TV studijā vadītāja godā atgriezās Lauris Reiniks, turklāt ar paša izvēlētu, plašākam lokam nezināmu partneri Egiju Gailumu.

Projekts, ik reizi aicinot studijā divas personības, atgādina, cik svarīgi ir pateikt paldies cilvēkiem, kuri iedvesmojuši, atbalstījuši vai snieguši palīdzīgu roku kādā dzīves brīdī. Attiecību stāsti atklājas ne tikai vārdos, bet arī izklaidējošās spēlēs un iedvesmojošos sižetos.

«Kad viņas satiekas»

Skatāms no 8. septembra otrdienās. Ar intriģējošām un dzirkstoša humora pilnām sarunām par dzīvi TV ekrānos tiekas Kristīne Virsnīte, Dagmāra Legante un Sanda Dejus, sakuļot īstu emociju kokteili. Dāmas apspriež visu, kas sievietēm svarīgs – attiecības, skaistumu, iepirkšanos, modes jaunumus. Netrūkst arī pikantu «klačiņu» par un ap vīriešiem, iespējas pavadīt dienu kopā ar kādu slavenību, kā arī praktiski padomi sevis lutināšanai. Ik raidījumu studijā satiekas arī sabiedrībā zināmas personas, testējot modes jaunumus un smieklu robežas, kā arī intriģējošās sarunās un spēlēs ļaujot skatītājiem ielūkoties viņu privātās dzīves aizkulisēs.

«Kristīnes Virsnītes sarunu šovs»

Skatāms no 8. septembra otrdienās. Neparasts šova formāts sievietēm, kurā Kristīnei pievienojas viņas vīrs Kaspars – uzņēmējs ar milzīgu pieredzi, kurš mainījis savu nodarbošanos un patlaban ir viens no veiksmīgākajiem ēdienu blogeriem Latvijā. Viņi ik reizi savā auto uzņem kādu spilgtu pašmāju personību un, kamēr Kaspars iejūtas šofera lomā, Kristīne skatītājiem atklāj to, ko domā, jūt un kā dzīvi mīl abu ceļabiedre. Šovs ir stāsts par sievietes spēku un to, ka katrs sasniegums kaut ko ir maksājis, par to, kur sievietes rod pārliecību un kāpēc mums sevi ir jāredz kā vērtību.

