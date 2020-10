Gatis Grāvers filmā spēlēs slaveno tēvu pirms savas dzimšanas

Ziņa, ka Aigara Grāvera lomai izvēlēts viņa dēls Gatis, nāca klajā vien pirmajā filmēšanas dienā, kļūstot par vēl lielāku notikumu nekā pašas filmas "Jumprava. Lielais notikums" uzņemšanas fakts.

Ka Gatim loma nav tikusi tikai pazīšanās dēļ, apliecina kastings, kurā piedalījās daudz jauniešu. Un Gatis izvēlēts pēc tam, kad savus spēkus bija apliecinājis provēs. “Lai pieteiktos lomai, svarīgi bija divi faktori: muzikālās prasmes un vizuālais izskats – līdzība ar kādu no grupas mūziķiem. Tā sanācis, ka man tas viss ir. Tāpēc filmas režisoram Aigaram Graubam, kad viņš zvanīja, lai aicinātu pieteikties kastingam, mani nebija īpaši jāpierunā,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pauž Gatis, kam šī būs pirmā pieredze aktiermākslā un kameru priekšā.

Sacensties ar Gati līdzībā viņa tēvam citiem varētu būt pagrūti, jo vizuāli tiešām tēvs un dēls ir līdzīgi. Arī mūzikas lauciņā Grāvera dēls nav nezinītis. Lai arī puisis savu profesionālo ceļu nav saistījis ar mūziku – viņš ir arhitekts –, Gatis kopš mazotnes apmeklējis mūzikas skolu, kur apguvis tieši klavierspēli, piedalījies pat starptautiskos konkursos, tāpēc, filmējoties pie taustiņistrumenta, var justies pārliecinoši.

Presē atrodams, ka Gatis skolas laikā kopā ar nu jau aizsaulē aizgājušo mūziķi Matīsu Runtuli izveidojis grupu "Sol Luna" un tajā darbojies, par ko Aigars izteicies atzinīgi, paužot, ka dēlam “tīri tā neko sanāk”. Grāvera dēls nekad neesot izjutis vecāku spiedienu nodarboties ar mūziku. Pēc vidusskolas beigšanas viņš spēlējis grupās Francijā, taču ar mūziku naudu nepelna, tā ir viņa hobijs. Filmā Gatis būs redzams arī spēlējam ģitāru un dziedam, jo visus skaņdarbus aktieri izpildīs paši “dzīvajā”.

Gatis mācījies Franču licejā un, kad nācies izdarīt izvēli, par ko kļūt, devies uz Franciju "École nationale supérieure d'architecture de Montpellier" studēt arhitektūru. Tā vienkārši sanācis, – taujāts, kāpēc tieši arhitektūra, nosaka jaunietis. Francijā – Monteljē – viņš dzīvo un strādā jau desmit gadu. Atbraukt uz Latviju sanākot reti, un šoreiz viņš šeit būs līdz oktobra vidum filmēšanās dēļ. “Nezinu, uz ko esmu parakstījies, tagad tikai sāku nojaust, par ko ir runa. Filmēšanās un lomas atveidošana man ir nepazīstams lauciņš, bet esmu atvērts kaut ko jaunu pamēģināt, tiešām gribu saprast, kas tas ir,” pirmajā dienā filmas uzņemšanas laukumā smaida Gatis.

Tas, ka viņš ir Aigara dēls, iespējams, ļaus vieglāk iejusties lomā. “Redzu, kā citi aktieri mēģina saķert sava varoņa tēlu – satikt un kaut vai uz pusstundiņu parunāt ar mūziķi, lai sajustu cilvēku. Es varu Aigara reakcijas, kādas viņam būtu dažādās situācijās, diezgan labi iztēloties. Ar to man savā ziņā ir vieglāk,” spriež Gatis. To, vai viņš pēc dabas ir līdzīgs tēvam, gan pats neņemas spriest – tam jābūt labāk redzamam no malas.

Ņemot vērā, par kādu periodu būs filma, iznāk, ka tēvu Gatis atveidos tieši pirms savas dzimšanas. Vienlaikus darbs filmā jaunietim būs iespēja vairāk uzzināt par Atmodas laiku, "Jumpravas" daiļradi un nozīmību tajā, jo “manai paaudzei fanošana par "Jumpravu" gājusi secen”. “Neesmu tajā paaudzē, kas daudz dzirdējusi šo mūziku; tikai tik, cik pats esmu klausījies. Bet filmēšanā redzu un saprotu, ka par mani vecāki cilvēki grupu uztver kā būtisku savas jaunības sastāvdaļu.”

Uz jautājumu, vai filma ļaus tuvāk iepazīt arī tēvu, Gatis atbildot ir atturīgs, norādot, ka par privāto dzīvi runāt nevēlas, vien par filmu. Bet arī par to pagaidām zināms visai maz. “Ja šo jautājumu pārjautāsiet, kad būs pabeigta filma, es jums atbildēšu, tagad vēl nezinu, ko teikt,” precizē Aigara lomas atveidotājs.

Kā zināms, Aigars Grāvers (59) ir piecu bērnu tēvs. Vecāko dēlu Ilvaru (32), ko viņam dāvāja pirmā sieva un pēc viņas nāves izaudzināja vecvecāki, liedzot iespēju redzēties, Aigars satika vien pirms diviem gadiem. Gatis, tāpat kā viņa māsa, Aigaram dzimis attiecībās ar otro sievu Lilitu. Savukārt abi jaunākie dēli, kas šobrīd ir pamatskolas vecuma, mūziķim dzimuši nesen šķirtā laulībā ar producenti Aiju Strazdiņu. Pats Grāvers intervijās nav slēpis, ka apzinās – ar vecākajiem bērniem pavadījis pārāk maz laika, ka savu kā tēva lomu vērtē uz “divnieku” un ir sāpīgi apzināties un izjust šo tukšumu.