Viktorija Bekhema iedrošina Meganu Mārklu parādīt savu patieso “es”, lai apklusinātu kritiķus

Megana Mārkla. (Foto: action press/ Vida Press)

Viktorija Bekhema mudina Saseksas hercogieni atklāt vairāk no savas un prinča Harija privātās dzīves sabiedrībai. Jo tuvāks pāris būs tautai un atklātāks, jo saprotamāks. Un attiecīgi viņus mazāk kritizēs.

Paziņas apgalvo, ka Viktorija Meganai ieteikusi būt atklātākai par savām ikdienas gaitām, lai apklusinātu kritiķus.

Bekhema uzskata, ka, šādi rīkojoties, viņa pati vienmēr bijusi ieguvēja. Sabiedrība esot novērtējusi viņas atklātību un “patiesā es” parādīšanu.

Savu specifisko humora izjūtu un ģenialitāti Viktorija parādījusi 2007. gadā izdotajā filmā “Coming To America”, kā arī realitātes šovos “Victoria’s Secrets” un “Being Victoria Beckham”.

Meganas un Harija lēmums atkāpties no karaļnama pienākumu pildīšanas šogad daudz kritizēts. To darījuši arī sabiedrībā zināmi cilvēki, to skaitā populārās britu rītu programmas “Good Morning Britain” vadītājs Pīrss Morgans.

Pēc tam, kad pāris pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi ASV, atkal sākās daudz dažādu baumu un pieņēmumu, ko gan abi hercogi darīs tālāk: kā pelnīs iztiku, ko strādās, kā dzīvos...

Kāds pārim tuvs paziņa žurnāla “Closer” reportierim izteicies, ka Viktorija vēlas, lai Megana sabiedrībai parādītu savu “vienkāršo dabu”.

Princis Harijs un Megana Mārkla. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

“Viņa mudināja Meganu apklusināt kritiķus un parādīt savu dabiskumu, atklājot to sevis pusi, kuru redz tikai vistuvākie un parādīt plašākai sabiedrībai savu patieso būtību.”

“Viktorija arī teikusi, ka tas liktu cilvēkiem divreiz apdomāties pirms izteikt savus uzbrukumus, apelētu pie viņu jūtām un parādītu sabiedrībai, cik ļoti negatīva reakcija abus ietekmē emocionālā līmenī.”

“Vika un Deivids zina, kā ir pārcelties uz dzīvi citā valstī, un ar kādu nedrošību un bailēm Harijam bez šaubām nākas saskarties. Šis aspekts ir viņus tikai vēl vairāk satuvinājis.”

Viktorija un Deivids bija lūgto viesu skaitā Harija un Meganas kāzās Vindzorā 2018. gadā.

Bekhemu pāris prinča Harija un Meganas Mārklas kāzās Vindzorā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Runā, ka Bekhemi plānojot Saseksus aicināt uz sava vecākā dēla Bruklina drīzumā gaidāmajām kāzām.

Bruklins Bekhems ar līgavu Nikolu Pelcu. (Foto: Zabulon Laurent/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)