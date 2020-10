Rita Ora liek noprast par saderināšanos

14 Foto Ritas Oras zeltnesī mirdz saderināšanās gredzens ar briljantiem un melnu dārgakmeni +10 Skatīties vairāk

Dziedātāju Ritu Oru sešus mēnešus vieno romantiskas attiecibas ar mūzikas videoklipu režisoru Romeinu Gavrasu. Aculiecinieki apgalvo, ka aizvadītajā nedēļā manījuši Ritu Londonas rietumos ar jaunu gredzentiņu uz zeltneša.

Baumo, ka juvelierizstrādājums ar briljantiem un melno dārgakmeni esot saderināšanās gredzens no Romeina Gavrasa. (Foto: Hewitt / SplashNews.com/ Vida Press)

Kāds vārdā nenosaukts informators britu laikrakstam “The Sun” pastāstījis, ka Rita “lepojusies” ar jauno rotu savām draudzenēm, kad viņu pamanījuši paparaci fotogrāfi, kas gaidījuši dziedātāju pie meksikāņu restorāna, kurā viņa ieturējusi vakariņas.

Rita Ora ar mīļoto vīrieti Romeinu Gavrasu. (Foto: Hewitt/PalaceLee/McLees / Splash/ Vida Press)

“Rita ceturtdien izrādīja gredzenu sievietēm, kas nepārprotami sajūsminājās par to,” norādījis aculiecinieks. “Viņa izskatījās lieliskā noskaņojumā, kad pameta restorānu, un tad aši paslēpa roku kabatā.”

Rita Ora dodas prom no restorāna Londonā. (Foto: Hewitt / SplashNews.com/ Vida Press)

Paparaci fotogrāfijās Rota Ora cenšas paslēpt seju no sensāciju medniekiem, kad dodas prom no “Taqueri” restorānā Notinghilā. Baumas par saderināšanos izskanējušās trīs mēnešus pēc tam, kad dziedātāja šā gada jūlijā pirmo reizi publiski apstiprinājusi runas par savām jaunajām attiecībām. Pirms tam pāris satikās vairāku mēnešu garumā, bet centās šīs attiecības saglabāt noslēpumā no plašākas publicitātes.

Rita Ora ar mīļoto vīrieti Romeinu Gavrasu. (Foto: Zed Jameson / BACKGRID/ Vida Press)

Jau agrāk pārim tuvi cilvēki izteikušies, ka abu attiecības izveidojušās ļoti “nopietnas” un to, ka Rita un Romeins ir “ļoti iemīlējušies”.

Mūzikas videoklipu režisors Romeins Gavrass. (Foto: Jacques Benaroch/Sipa/Shutterstock/ Vida Press)

Augustā Rita kopā ar savu mīļoto un draugiem bija devusies romantiskās brīvdienās uz Grieķijai piederošo Korfu salu, kur idilliskai atpūtai īrēja villu par vairāk nekā 19 000 eiro diennaktī.

Gleznainā villa, ko bija noīrējusi dziedātāja, celta klints virsotnē un no tās pavērās pasakaini skati. Pie villas ierīkots peldbaseins divos līmeņos, kā arī īrnieku rīcībā bijusi 24 metrus gara jahta.

22 Foto Rita Ora atpūtai īrē villu Korfu salā par 19 000 eiro diennaktī +18 Skatīties vairāk

Šajā villā ir septiņi labiekārtoti numuri. Ēkas kopējā kvadratūra sasniedz 1000 kvadrātmetru. Katrā no numuriem ir sava privāta vannasistaba un garderobe. Ēkā ir stiklots lifts. Viesiem bija pieejams savs personīgais šefpavārs un šoferis. 24 stundas diennaktī bija nodrošināti sulaiņa un mājkalpotājas pakalpojumi.