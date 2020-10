Sarunā Sondra atklās, kam cilvēks iet cauri, nonākot situācijā, kad turpmākā dzīve ir zem jautājuma zīmes. Mainās viss – ne tikai pasaules redzējums, bet arī attiecības ar saviem mīļajiem, jo saslimšana skar ne tikai pašu cilvēku, kuram uzstādīta diagnoze, bet visu ģimeni.

“Daudzas sievietes, mēs nodarām sev pāri ar saviem kompleksiem un tādu kā pašiznīcināšanās formulu. Mēs ļoti ieguldāmies visā iekšā un esam gatavas dot citiem – darbā citiem un attiecībās citiem. Mēs aizmirstam par sevi un to, kas mēs esam," saka Sondra, piebilstot, ka esam kas vairāk – pašas priekš sevis. Un tajā brīdī, kad iemīlēsi sevi, tevi iemīlēs arī apkārtējā pasaule. “Tas nav tikums - sevi žēlot un upurēt otra cilvēka vai darba labā. Darbs ir tikums – jā, es tam piekrītu, bet tev nav jāiznīcina pašam sevi, lai kādam citam kaut ko pierādītu.”

Sondra aicina sievietes biežāk veltīt laiku sev – kaut pusstundu dienā darīt to, kas dod spēku un iedvesmu, – padzert kafiju, meditēt, lasīt grāmatu, sarīkot randiņu ar sevi, pēc tam nepārmetot sev to. “Es šobrīd to varu. Un es uzskatu, ka man tas pienākas. Kurš cits ar mani dzīvos un sadzīvos un mani pilnveidos, ja ne es pati?” vērtīgu padomu visām sievietēm raidījumā sniedz Sondra Zaļupe.

Lai arī viņa gājusi cauri skarbai pieredzei, tomēr Sondra atklāj, ka no tās neatteiktos, jo tā ir mācījusi sevi ieraudzīt no jauna, saprast, ka cilvēks spēj patiesi daudz.

