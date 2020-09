Komiķis Saša Barons Koens uzņēmis turpinājumu savai 2006.gada filmai par Boratu. (Foto: AP/Scanpix)

Pirms ASV vēlēšanām iznāks skatītāju iemīļotās filmas "Borats" turpinājums

Kino Jauns.lv / LETA

Komiķis Saša Barons Koens uzņēmis turpinājumu savai 2006.gada filmai "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" ("Borats: Amerikas kultūras mācība par labu dižajai Kazahstānai") un kompānija "Amazon" to plāno laist klajā pirms ASV prezidenta vēlēšanām 3.novembrī.