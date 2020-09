No TV šova "Balss maskā" tiek izbalsota Dagmāra Legante

Detektīvi lēma, ka atmaskota tiks košā betona džungļu pavēlniece Lauva, kura izpildīja "The Weeknd" dziesmu “Blinding Lights” un to papildināja ar populārās vietnes “TikTok” atraktīvo deju.

Izsakot vairākus minējumus, Baiba Sipeniece bija pārliecināta, ka zem Lauvas slēpjas DJ Ella jeb Elīna Fūrmane, savukārt Samanta Tīna minēja, ka tā varētu būt radio “Star FM” personība Maija Rozīte. Jānis Šipkēvics sākotnēji savu balsi atdeva par vieglatlēti Jeļenu Prokopčuku, vēlāk minot, ka tā varētu būt arī Aija Krištopane, taču Krivenchy bija pārliecināts, ka zem dāmas tēla var slēpties arī kungs, proti, viņa kolēģis Edgars Bāliņš.

Tomēr detektīvu minējumi izrādījās kļūdaini, jo zem maskas slēpās aktrise, TV personība, modele un fotogrāfe Dagmāra Legante. Pavedienos Dagmāra bija norādījusi, ka viņai ir laba humora izjūta – to apstiprina fakts, ka Dagmāra ilgus gadus ir bijusi komiķe humora raidījumā “Savādi gan”. Tāpat Lauva minēja, ka ir piedalījusies fiziskos pārbaudījumos, kā arī bijusi ballīšu epicentā. Dagmāra 2004. gadā kļuva par TV3 šova “Baltijas džungļu zvaigzne” uzvarētāju, tāpat arī vadījusi talantu šovu “OKartes skatuve”, kā arī piedalījusies citos TV projektos, savukārt šobrīd Dagmāra savus talantus realizē foto mākslā.

Tāpat Lauva atklāja arī to, ka viņas rēciens skanējis otrpus okeānam, jo divus gadus Dagmāra pavadījusi, dzīvojot Amerikā, Ņujorkā, kur apguvusi aktiermākslu.

Pēc Lauvas uzstāšanās uz skatuves tika demonstrēts vēl viens Lauvas pavediens, kas saistās ar bērnību, un tā bija audio kasete. Kādēļ šāda izvēle, skaidro Dagmāra: "Tas bija manas bērnības laiks, kad mūziku nevarēja nopirkt, to bija iespējams tikai ierakstīt kasetēs un ar to man saistās īpašas atmiņas. Man pirmā bija grupas “Modern Talking” kasete, ko atveda mamma no Vācijas."

Vaicājot par pieredzei, uzstājoties ar masku, Dagmāra atzina, ka tas esot bijis ļoti smagi: “Tā bija ļoti klaustrofobiska sajūta, tu elpo kā tunelī. Un es uzstājos nevis kā Dagmāra Legante, bet gan kā Lauva, tērps palīdzēja iejusties. Mani bērni par šo avantūru nezināja, jo, ja viņi zinātu, esmu pārliecināta, ka bērnu dārzā viņi ātri vien mani atmaskotu!"

Nākamajā svētdienā šovā uzstāsies otrs dalībnieku piecinieks – Acs, Lelle, Lutausis, Mākonis un Zieds, no kuriem atkal viens dalībnieks tiks izbalsots.