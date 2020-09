“Ja es dabūšu Covid, tā būs mana darīšana!” - par spīti likumiem Noels Galahers atsakās nēsāt sejas masku

Noels Galahers atklājis, ka atteicies likt sejas aizsargmasku par spīti Lielbritānijā pieņemtajam likumam, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību. Galahers pat noīrējis privāto lidmašīnu, lai tikai viņam nebūtu jāliek maska!

Deguna un mutes aizsargmaskas nēsāšana Lielbritānijā šobrīd ir obligāta un ar likumu noteikta visos veikalos, supermārketos un sabiedriskajā transportā. Masku drīkst nelikt tikai cilvēki, kam ir medicīniski attaisnojoši iemesli, kā arī bērni vecumā līdz 11 gadiem.

53 gadus vecais mūziķis pastāstīja, ka viņš un pieci viņa draugi ceļojuši ar privāto lidmašīnu, lai viņiem nebūtu “jāmaršē” pa lidostu un jāklausa, ko tagad drīkst darīt.

“Mēs kopā bijā seši,” laikrakstam “The Sun” pastāstījis Noels. “Pie velna ar došanos uz Hītrovu un maršēšanu apkārt un klausīšanu, ko nu tagad drīkst.”

“Tāpēc mēs izvēlējāmies privāto lidmašīnu, un tas bija patīkami.”

“Tas nav nekas tāds, ko es daru bieži, jo lidmašīnas ir dārgas. Taču, ja man ir jākāpj lidmašīnā maskā, gribējās pateikt: ziniet, ejiet taču uzkārties!”

Meta Morgana podkāsta intervijā Noels sniedza savu viedokli: “Paklausieties, tas nav nekāds likums. Ir pārāk daudz sasodītas brīvības, kas šādi tiek mums tagad atņemta.”

Grupas “Oasis” zvaigzne atcerējās reizi, kad palūdzis aprunāties ar veikala vadītāju, kad pārdevējs pieprasījis uzlikt sejas masku.

“Man ir uz to nospļauties. Es izvēlos nenēsāt masku. Ja es dabūšu vīrusu, tad tā būs mana darīšana, un neviena cita. Ja visi nēsās maskas, es nedabūšu to no viņiem. Bet, ja es to dabūšu, viņi nedabūs to no manis. Manuprāt, tās vispār ir muļķības.”

Aizvadītajā mēnesī britu premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka atkārtoti atsakoties nēsāt sejas aizsargmasku soda nauda var sasniegt līdz pat 3200 sterliņu mārciņu. Šobrīd soda nauda ir 100 sterliņu mārciņu vai 50 sterliņu mārciņas, ja sods tiek samaksāts 24 stundu laikā.

Ja pilsonis otro reizi tiek pieķerts bez sejas maskas, soda naudas apmērs jau sasniedz 200 sterliņu mārciņu, katru reizi par pārkāpumu summai dubultojoties un tās maksimums var pieaugt līdz pat 3200 sterliņu mārciņu.

Rokeris atcerējās vēl kādu notikumu, kad iebilda jaunajam likumam: “Viņnedēļ devos ceļā un Mančestru un puisis vilcienā man teica: ‘Vai jūs varat uzlikt masku, jo transporta policija iekāps un uzliks jums sodu 1000 mārciņu apmērā. Taču jūs varat nelikt masku, ja ēdat.’ Es viņam atbildēju ‘Nu, jā pareizi, šis nāvējošais vīruss, kas izslaucīs vilcienu, nāks un uzbruks man, bet, redzot man rokās sviestmaizi, secinās, ka viņu nevar aiztikt, jo viņš taču pusdieno?’”