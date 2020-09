Latvijas slavenākais drag queen Amuna Davis paliek bez darba un gatavojas operācijai

“Koronavīruss pilnībā sagrāva manu un manu draugu dzīvi – kam tādam nebijām gatavi. Tas bija šokējoši,” žurnālam "Kas Jauns" atzinis "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra zvaigzne", īstajā vārdā Dāvis Ķimene. “Mēs visi trīs zaudējām darbu. Es un mana labākā draudzene Stefa esam frizieri un vīrusa dēļ palikām bez klientiem, bet Jānis strādāja viesnīcā, kas klientu trūkuma dēļ, loģiski, tika slēgta. Trīs mēnešus dzīvojām bez darba, domājām, ko vispār iesākt. Paldies Dievam, ka gāja šova otrā sezona, par ko saņēmu honorāru, kā arī bija nelieli iekrājumi, no kā tad visi trīs mēģinājām izdzīvot.”

Viņš atzīst, ka šī trīs mēnešu bezdarbība pagājusi, uzēdot 10 kilogramu liekā svara. “Nebija, ko darīt, un mēs laiku pavadījām ēdot. Visi trīs pamatīgi uzbarojāmies,” atklāts ir Amuna Davis, neslēpjot, ka viņa tuvākajos mērķos ir veikt kādu ķermeņa uzlabošanas operāciju: “Bet pirms tam man ir jāsakārto veselība, jānotievē. Tā būs Brazilian butt lift operācija, kuras laikā nosūks man liekos taukus un implantēs sēžamvietā. Tā ir ļoti populāra operācija, lai uzlabotu un padarītu izteiksmīgākas ķermeņa formas. Man ir ļoti taisns augums, tāpēc vēlos sev izteiktāku dibenu un gurnus.”

Amuna Davis, īstajā vārdā Dāvis Ķimene, ir frizieris. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Atbildi uz jautājumu, kas nodarbina daudzus, – kuras labierīcības apmeklē vīrieši, kas tērpjas sieviešu drānās, – žurnāls "Kas Jauns" nesen noskaidroja "Tet" ballītē. Kolorītās personas visi/visas kā viena saspruka sieviešu tualetē. Viņām pa pēdām sekoja gan Ieva Adamss, gan pat šovmenis Nauris Brikmanis.

Foto: Mārtiņš Ziders

Ja Ieva vēlējās ar šovu karalienēm tikai nofotografēties, tad Nauris savukārt iemūžināja visu no malas. Iznākot no labierīcībām, viena no drag queen pārstāvēm atklāja, ka reizēs, kad iziet sabiedrībā kā dāmas, viņas apmeklē dāmistabu. Savukārt, kad ir ikdienas izskatā – kā puiši –, dodas uz vīriešiem domātām labierīcībām.

Citas interesantākās ziņas un notikumus skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!