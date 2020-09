Dzimšanas dienā sveicam pasaules futbola leģendu Francu Bekenbaueru! (Foto: ddp images/Sven Simon/ Vida Press)

11. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

Pasaules vēsturē šī diena iegājusi ar to, ka 1962. gadā britu grupa "The Beatles" pabeidza darbu pie sava pirmā singla "Love Me Do" ierakstīšanas, bet pirms 101 gada Latvijas valdība saņēma Krievijas piedāvājumu sākt miera sarunas.