Ieva Adamss randiņa gadadienā saņem zīmi no augšas un sāk jaunu dzīvi

Pagājušajā nedēļā, apmeklējot "Tet" jaunās sezonas atklāšanas ballīti, Ieva, kura kanālā "STV Pirmā!" līdzdarbosies jaunajā raidījumā "Sapņu ķērājas", saņēma daudz komplimentu par lielisko izskatu. “Nu neesmu taisījusi plastisko operāciju, traka neesi? Ne tuvu tam!” attrauca Ieva, vaicāta par labā izskata noslēpumu, piebilstot, ka neaizraujas arī ar kosmetologa kabineta apmeklēšanu un “visādu masku likšanām”.

Taču viņa meditējot, nerijot “sliktas lietas” un nesen atteikusies arī no alkohola, bez kā agrāk viņas dzīve nav bijusi iedomājama: “Ievēroju, ka tas ietekmē sejas un ķermeņa slaidumu, kaut vai tas būtu sauss un ļoti kvalitatīvs sarkanvīns.” Nesen rīta meditācijā arī pati pamanījusi, ka uz trauksmainās dzīves fona tomēr izskatās ļoti labi, tāpēc nolēmusi turpmāk būt savam ķermenim pateicīgāka un to vairāk lutināt. “Pēkšņi sapratu, ka dzīve nav tikai uzdzīve, nav tikai baudas gūšana. Un man sagribējās kā videospēlē nomainīt “ādiņu”, sākt jaunu ceļu. Ir garlaicīgi dzīvot vienā stilā. Mans stils līdz šim bijis hedonisms, tagad esmu izlēmusi dzīvot funkcionālu dzīvi,” stāsta Ieva.

Viņas apņēmība gan piedzīvojusi pārbaudījumu un vienlaikus “zīmi no augšas”, ka pieņēmusi pareizu lēmumu. “Vakar vīrs uztaisīja pārsteigumu. Mums apritēja 10 gadi kopš paša pirmā randiņa. Nepabrīdinot atbrauca pie manis uz Kalteni, kur atpūtos ar vecmāmiņām un bērniem, un atveda pilnu bagāžnieku ar dzīrēm – omāriem, sieriem, visdārgākā un kādreiz vismīļākā vīna pudeli. Jo viņš jau nezināja par manu lēmumu. Skatos uz pudeli un domāju – bļāviens, man tomēr būs jāiedzer… Un tad pēkšņi tā pudele vīram izslīd no rokām un manu acu priekšā saplīst. Viņš teica, ka tik dārgu vīnu nebija iedomājies nekad dzīvē saplēst... Bet tajā brīdī sapratu, ka tā nav nejaušība – tas bija manu domu rezultāts, apņemšanās,” atklāj Ieva.

Ar vīru Arni, ar kuru nupat nosvinēja 10 gadu kopā būšanu. (Foto: no privātā arhīva)

Ja reiz randiņa jubileja, Ieva piekrīt atcerēties, kā tas noticis. “Pirmais randiņš bija viesnīcas "Bergs" restorānā. Viņš prasīja – vai tu gribi aiziet uz vietu, kur ir ļoti dārgi, bet ļoti mazas porcijas? Teicu – jā, protams! Mēs dzērām visdārgākos vīnus, ēdām visdārgākos ēdienus. Pasēdējām kārtīgi. Es tobrīd nedzīvoju savā labākajā situācijā… Kad Arnis mani aizveda uz mājām, es paspēju glamūri un koķeti atvadīties, bet tad aiz stūra izvēmu pilnīgi visu, jo laikam nevarēju izturēt to naudas daudzumu kuņģī – man tobrīd bija parāds par dzīvokli, bērni pārtika no griķiem…” vismaz 400 eiro vērto rēķinu par pasēdēšanu randiņā komentē Ieva. Jā, pēc 10 gadiem viņai vairs nemetoties slikti no delikatesēm, taču daudzas lietas vienkārši vairs nevēloties.

Ar šādu delikatešu vezumu vīrs Ievu negaidīti pārsteidza randiņa gadadienā. Saplēstā vīna vietā vīra garšas kārpiņām galdā nācās celt citu. (Foto: no privātā arhīva)

Citas interesantākās ziņas un notikumus skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!