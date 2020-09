"Carnival Youth" dalībnieks iejūtas ku-kū tēlā - fanes Renāra Kaupera dēlu nemaz neatpazīst

Tikai, kad viņš sāka dziedāt, meitenes sajūsmā iespiedzās – tas taču ir Edgars Kaupers, viens no grupas dalībniekiem. Izrādās, viens no Renāra Kaupera dvīņiem jau kādu laiciņu ir uzaudzējis ūsas – tāpat kā tēvs. Turklāt tovakar "Carnival Youth" izpildīja savu jauno programmu "Naivais ku-kū" ar populārām dziesmām no kinofilmām, tāpēc mūziķi bija arī saģērbušies atbilstoši retro stilam. Un visneatpazīstamākais izrādījās tieši Edgars Kaupers, kas matus bija paslēpis zem naģenes, kā arī uzlicis brilles.

“Tas ir mans ku-kū tēls, kādā ielās gan neizeju,” žurnālam "Kas Jauns" teic Edgars, atzīstot, ka tad viņu vispār neviens neatpazītu. “Bet man pašam patīk. Un vispār kādreiz vajadzētu ar brāli Emīlu samainīties ūsām – es savas nodzītu, bet viņš uzaudzētu. Tad gan būtu jautri, sajauktu visiem prātu,” nosmej Edgars.

Ūsas arī tētim - Renārs Kaupers arī lepojas ar sejas apmatojumu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

