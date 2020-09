Magone ar "Bermudu divstūri" to paveica Latvijā radītā satura veidotāja "Tet studio" kanālu "360TV" un "STV Pirmā!" un lietotnes "Shortcut" karstāko rudens sezonas jaunumu prezentācijas pasākumā, un viņa nepavisam nebija samulsusi. Gluži pretēji – Magone gan lieliski nodziedāja savu nu jau slaveno frāzi “ne man gučī, ne man naik”, gan arī atzīstami nodejoja repa stilā.

“Tiešām man labi sanāca? Nu, nezinu, es neko daudz no tā neatceros. Redzēju man garām ik pa laikam aizslīdam dejotājus, sapratu, ka pašai arī vajadzētu pakustēties. Tas nebija iepriekš iestudēts, skatījos, kā puiši cilāja kājas, un darīju tāpat. Es jau neesmu tik plastiska kā mans vīrs. Esmu diezgan smagnēja. Bet, kurā brīdī man tie vārdi bija jādzied, to neatcerējos – visu darīju automātiski,” žurnālam "Kas Jauns" bilda Magone, sakot, ka šī uzstāšanās tika izmēģināta tikai divas reizes. “Atzīšos, ka dziedāt un kustēties vienlaikus ir ļoti sarežģīti. It sevišķi tādam cilvēkam kā man – kurš nav mācījies ne dejot, ne dziedāt,” tā šovu zvaigzne.

“Čaļi kā čaļi – tādi paši cilvēki, kā mēs visi pārējie. Tikai ķēdes viņiem smagākas,” ar iespaidiem, pirmo reizi dzīvē satiekot "Bermudu divstūra" puišus, padalās Magone. Viņa arī savā atmiņu kladē ieguva ierakstus no visiem "Bermudu divstūra" dalībniekiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Par vīra Žaņa plastiskumu runājot – par to varēja pārliecināties arī pasākuma apmeklētāji: kamēr Magone “spridzināja” uz skatuves, Žanis laida vaļā danci, stāvēdams pie bērnu ratiņiem. Divi mazākie gan to neredzēja, jo tobrīd saldi gulēja pusdienlaiku turpat zāles beigās. Šutovu ģimenei "Tet" ballīte izvērtās par lielu dienu ne tikai tālab, ka Magone pirmo un, iespējams, ne pēdējo reizi sadziedājās ar "Bermudu divstūri", bet arī tālab, ka pirmo reizi visa kuplā ģimene ieradās Rīgā un pastarīte Magnolija Latvija tika atrādīta saviesīgā pasākumā.

Magone uz Rīgu ieradās ar visu ģimeni – vīru Žani Šutovu un bērniem: meitu Magnoliju Latviju un dēliem Robertu un Raimondu Saulgaiti. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Tas nebūt nebija vienkārši, jo no Gulbenes, kur ģimene pašu iegādātā mājā mitinās jau gandrīz gadu, ceļu uz galvaspilsētu mēroja autobusā. Savukārt pēc ballītes visi, apkrāvušies ar koferiem, somām un ratiem, posās tālāk uz Liepājas pusi, kur bija paredzēts filmēt kanāla "STV Pirmā!" skandalozā realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" turpinājumu. Kamēr Magone uzstājās, fotografējās, pārģērbās un sniedza intervijas, triju bērnu pulciņu pieskatīja Žanis, kurš – pretēji dažkārt ekrānā redzētajam – bija ļoti smaidīgs, atsaucīgs, lepns un gādīgs.

