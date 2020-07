Dziesma radusies, par pamatu ņemot TV kanāla "STV Pirmā!" šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieces Magones Šutovienes (pazīstama arī kā Magone Burka no TV šova "Saimnieks meklē sievu") izteiciena, kas bija dzirdams vienā no raidījumiem. Ideja to izmantot dziesmā pieder "Bermudu divstūra" vienam no brālēniem – Bicepsam (rados ar Maratu Ogļezņevu no grupas "Musiqq").

„Ciemojos pie draugiem, kur tobrīd televīzijā gāja tas raidījums ar Magoni Šutovieni. Kad Magone pateica to „Ne man Gucci, ne man Nike”, padomāju, ka tas gan ir labs teiciens, kas noteikti jāatceras – jāaizbrauc mājās, jānoskatās vēlreiz tas raidījums un kaut kas jāizdomā. Labi, ka neaizmirsu. Mājās vēlreiz noskatījos, un tajā pašā dienā dziesma bija gatava! Nekā sarežģīta nebija – teiciens jau bija, melodiju sacerēju, pārējo tekstu izdomāju, atlika vien iedziedāt un samontēt,” žurnālam "Kas Jauns" teicis Bicepss.

Vai "Bermudu divstūra" puiši paši nav pārsteigti par šīs dziesmas tik straujo popularitāti? „Patiesībā nē. Kad dziesmu, kas vēl nebija publicēta, "Skype" atrādīju draugiem, turpat sētā stāvēja jaunieši, kuri to teicienu atpazina – viņi to jau zināja no TV šova! Tad es sapratu, ka dziesma aizies,” atzīst Bicepss.

Šī dziesma patīk arī Magonei Šutovienei. „Gabals patiešām ir ļoti lipīgs, dziedams, īsts vasaras superhits. Man patīk! Puišiem patiešām sanākusi ļoti forša dziesma. Vienīgais nesmukums, ka esmu izmantota, pašai to nezinot. Mans iebildums ir, ka puiši man nav jautājuši, vai drīkstēja manu tēlu un tekstu lietot savā videoklipā, jo tomēr man taču pieder autortiesības uz savu ķermeni, dziesmā izmantots mans teiciens,” žurnālam "Kas Jauns" uzsver Magone, piebilstot: „Ja būtu pajautājuši, protams, es piekristu un nekādus šķēršļus neliktu! Jo es taču pati „pavelkos” uz trakām lietām!”

Kad Magone izteikusi pretenzijas par sevis izmantošanu dziesmā, "Bermudu divstūris" ar viņu sazinājies, bet pagaidām vēl nav panākta kāda vienošanās par abpusēju sadarbību. Magone vēlētos, lai viņas vārds būtu pieminēts pie dziesmas autoriem, piemēram, titros tiktu rakstīts: ""Bermudu divstūris" sadarbībā ar Magoni”. „Lai vismaz tādā veidā arī es tiktu pie goda, nevis būtu objekts, kuru var izmantot un ar kuru var pelnīt sev naudu un slavu. Mums bija vēl dažas domas, kā sadarboties, bet pagaidām tā arī neesam vienojušies, jo puiši ar mani vairs nav sazinājušies – pazuduši,” žurnālam "Kas Jauns" teica Magone, piebilstot, ka labprāt kādreiz uzstātos kopā vai pat piedāvātu savus dzejoļus, kas varbūt noderētu citām dziesmām.

Savukārt "Bermudu divstūra" puiši apgalvo, ka pēc tam, kad Magone paudusi neapmierinātību, viņi ir ar viņu sazinājušies un vienojušies, kā šo lietu nokārtot. „Viss tiks atrisināts draudzīgi. Protams, esam vainīgi, ka to neizdarījām jau pirms tam, taču mēs, kā jau sētas puikas, „pa ātro” uztaisījām gabalu, „pa ātro” to nopublicējām un pavisam neaizdomājāmies, ka vajadzētu vispirms aprunāties ar pašu Magoni,” savu kļūdu atzīst Bicepss. Vai viņi jau ir izvērtējuši Magones dzejoļus? „Vēl ne! Tie jau noteikti ir glaunāki un smalkāki nekā mūsu teksti. Bet mums, "Bermudu divstūrim", neko glaunu gan nevajag. Varbūt jāpiedāvā saviem konkurentiem "Musiqq", būs jāpaprasa Magonei, lai aizsūta viņiem kādu dzejoli.”

Bet kā Magonei vispār ienāca prātā šī nu jau visā Latvijā pazīstamā frāze „Ne man Gucci, ne man Nike”? „Todien izgāju no mājas ar domu savākt apkārt esošo drazu, ko atstājuši iepriekšējie iemītnieki. Un vienkārši iedomājos ko tādu pateikt. Kā jau visiem, kas rada dziesmas vai dzejoļus, tas notiek spontāni. Man pat prātā neienāca, ka kādam tas tik ļoti iepatiksies, ka no tā radīs dziesmu!” pasmaida Magone. Un ir apmierināta, ka viņas tēls izmantots korekti un nav izsmiets. „Tomēr esmu mamma četriem bērniem, un labi, ka man vai ģimenei nenākas kaunēties. Skumji vienīgi, ka par šo dziesmu un videoklipu uzzināju pēdējā. Man par to pateica draugi: „Zini, tu pat arī dziedi! Baigi forši, paskaties!” Es sākumā pat nesapratu, par ko ir runa. Tas bija pamatīgs pārsteigums. Labi vismaz, ka pozitīvs. Bet tas gabals visai ātri kļuva populārs, pat draugi Lietuvā par to sajūsminās!” nosaka Magone Šutoviene.