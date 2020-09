Iepazinušies Losandželosā - Lauris Reiniks beidzot laimīgs ar jauno partneri

Aizvadītās nedēļas ceturtdienā uzņēmums "Tet" prezentēja jauno sezonu, kurā Lauris Reiniks kanālā "360TV" būs redzams pat divos raidījumos: no 12. septembra ceļojumu raidījumā Četri uz koferiem, no 9. septembra – šovā Pasaki to skaļi. Sezonas atklāšanas ballīti "Digital Art House" Lauris apmeklēja kopā ar šova partneri Egiju Gailumu, kuras klātbūtnē bija manāms īpašs mūziķa prieks un pacilātība.

Kā Egija nonākusi līdzās Laurim jaunajā raidījumā, viņš atklājis sarunā ar žurnālu "Rīgas Viļņi". “Egija ir jauna un talantīga uzņēmēja. Iepazināmies Losandželosā – mājās, kurās dzīvoju. Viņa bija atbraukusi uz konferenci. Kad “noleca no trases” meitene, ar ko man bija paredzēts vadīt šo raidījumu [pēc Kas Jauns rīcībā esošās informācijas, tā bijusi TV personība Grēta Gorjučko. – Red.], domāju, ka vadīšu viens. Bet tad pēkšņi zvanu māsai, viņa saka: “Uzmini, ar ko es runājos, – ar Egiju.” Paga, paga, bet Egija ir tieši tas tipāžs, ko mēs meklējam, – simpātiska, silta, raisa uzticību. Tā šova veidotājiem teicu – man viņa patīk, viņa ir laba pēc sirds, ar viņu ir viegli strādāt, no viņas nāk patīkama enerģija. Un tā pierunāju šova veidotājus izmēģināt. Būdama atvērta un atsaucīga, Egija piekrita pamēģināt. Tā viņa nonāca televīzijā,” pastāstījis Reiniks. “Daudz laika esmu pavadījusi Amerikā, kur arī iepazināmies. Uzreiz sapratām – esam uz viena humora un piedzīvojumu meklētāja viļņa. Tāpēc ir skaidrs, ka kopīgi vadīt raidījumu būs ārkārtīgi sirsnīgi, jautri un pārsteigumiem pilni. Turklāt šis pavisam noteikti būs mūsu sirds siltākais piedzīvojums,” par gaidāmo kopdarbu ar Lauri saka Egija.

Internetā par Egiju Gailumu atrodams, ka viņa ir koplietošanas auto uzņēmuma "CityBee Latvija" vadītāja, uzņēmuma "Amrita Water" līdzīpašniece, piedalījusies konkursā "Miss Latvia 2012", no partijas "Vienotība" 2013. gadā startējusi Stopiņu novada pašvaldības vēlēšanās, kā arī ir Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas brīvprātīgā un dzīvnieku patversmes Labās mājas labā sirds. Egija sevi raksturo kā cilvēku, kurš aktīvi darbojas start-up vidē, ārkārtīgi mīl dzīvniekus un tic #lesswaste idejai. Viņa ir pārliecināta, ka rūpes par vidi un to, kāda būs pasaule nākotnē, ietekmē mūsu šodienas rīcība. Līdzīgi kā Lauris, arī Egija uzskata – mūsdienu steidzīgajā un satricinājumiem pilnajā pasaulē ir ļoti svarīgi neaizmirst pateikt paldies apkārtējiem cilvēkiem. “Arī pasaules pašu veiksmīgāko cilvēku viens no ikdienas nozīmīgākajiem rituāliem ir uz lapas uzrakstīt vismaz trīs lietas, par ko esi pateicīgs. Un nav svarīgi – kam vai par ko esi pateicīgs. Mūsu dzīvi veido daudzas mazas mozaīkas daļiņas, kuras ir svarīgi izcelt un novērtēt. Paldies, ka Latvijā ir tik sirdsskaisti cilvēki, kuri gatavi stiprināt viens otru ar “paldies” spēku!” par jauno raidījumu saka tā vadītāja Egija Gailuma.

