Soctīklos apbrīno dziedošo papagaili Čiko, kurš perfekti izpilda Bejonsas hitu

Par Čiko dēvētais papagailis pārsteidzis apmeklētājus nesagatavotus, kad sācis dziedāt Bejonsas 2008.gada superhitu "If I Were a Boy". Putns iemīļojis šo dziesmu tik ļoti, ka iemācījies no galvas pirmās divas rindiņas. Turklāt Čiko muzicē izjusti un tīri, jo skanējums ir gluži tāds pats kā slavenajai amerikāņu dziedātājai.

Ar parka skanīgāko dzīvnieciņu savā "Facebook" lapā padalījies pats Linkolnšīras savvaļas parks, un neilgā laikā video skatīts vairākus desmitus tūkstošu reižu.

Čiko protot vēl dažas dziesmas, piemēram, Lady Gagas "Pokerface" un Keitijas Perijas "Firework".

Dziedošais papagailis Čiko un Bejonsa (Foto: Tom Maddick / SWNS / Reuters / Scanpix)

Savvaļas parka pārstāvis stāsta, ka Čiko ir brīnišķīgs, mazs Amazones papagailis, kurš labi satiek gan ar cilvēkiem, gan citiem putniem. Viņš parkā dzīvo nedaudz vairāk kā 18 mēnešus un neapšaubāmi ir viens no apmeklētāju iemīļotākajiem parka dzīvniekiem. "Tas, ka viņš ir vien deviņus gadus vecs, nozīmē, ka viņam priekšā vēl ir daudz izklaides pilnu gadu, un, kas zina, iespējams, ka Saimons Kauels jau ir izveidojis "X-Faktoru" dzīvniekiem!” cer parka darbinieki.