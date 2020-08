“Neon Saturdays” savā jaunajā singlā aicina godīgi paskatīties uz sevi no malas

“Katram no mums reiz ir pienākusi vai pienāks diena, kad izlemsim veikt pašizaugsmes novērtējumu – uzskaitīt jau paveikto, samierināties ar nokavēto un apņemties iet tālāk, turpinot to pašu vai izvēloties citu ceļu. Šī dziesma, domājams, visvairāk rezonēs ar tiem, kuri šādu periodu ir piedzīvojuši samērā nesen. Tos, kuriem attiecīgais process vēl priekšā, aicinu laicīgi gatavoties sevis paša aplūkošanai no malas, kā arī darīt to godīgi un pilnībā,” singla vēstījumu ieskicē dziesmas autors, grupas solists Andris Ēvelis.

Savā jaunākajā veikumā grupa ir atkāpusies no savulaik ieturētā roka skanējuma, dodot priekšroku maigākiem elektroniskās mūzikas ritmiem, taču saglabājot grupas daiļradei tik ļoti raksturīgo harmonijām bagāto vokālo sniegumu.

Singls “Nekad, nekad” šobrīd ir pieejams “Spotify”, “Apple Music” kā arī citās lielākajās straumēšanas platformās.

Pašmāju grupa, kuru klausās arī ārzemēs

Grupā „Neon Saturdays” darbojas Andris Ēvelis (vokāls), Mārtiņš Rudzītis (basģitāra), Linards Lazdiņš (bungas) un Edvīns Rakickis (ģitāra).

Pērn grupa ar savu pirmo singlu latviešu valodā uzreiz debitēja Latvijas Radio 2 “Muzikālās Bankas” finālā. Starp daudziem Latvijā atzītiem un zināmiem mūziķiem iegūstot augsto 11. vietu.

“Neon Saturdays” pastāvēšanas laikā ir iznākuši divi albumi un vairāki singli, kas iekļuvuši lielāko vietējo radiostaciju topos. 2018. gada albums “Freaks In The Ocean” guva vietējo kritiķu atzinību un nonāca arī ārpus Baltijas esošu radiostaciju ēteros.

Pirms gada grupa nāca klajā ar savu pirmo dziesmu latviešu valodā. Singla “Tik skaļi” veidošanā iesaistījās arī populārais pašmāju reperis Reiks. Drīz pie klausītājiem nonāca grupas nākamie singli latviešu valodā – dziesmas “Man nav bail” un “Klejo sirds”.

Koncerttūrēs “Neon Saturdays” vairākkārt apceļojusi Baltijas valstis un Lielbritāniju, kur 2015. gadā grupa, kā vieni no pirmajiem Latvijas pārstāvjiem, spēlēja prestižajā Eiropas jauno mūziķu festivālā „The Great Escape”.

2016. gadā, Siguldas festivāla “Sunset Festival” ietvaros “Neon Saturdays” iesildīja festivāla galvenos māksliniekus – angļu rokgrupu “James”, savukārt 2018. gada vasarā grupa iesildīja pasaulslaveno ASV dziedātāju LP (Laura Pergolizzi).

Par „Neon Saturdays” mūziku savulaik ļoti atzinīgi izteicies arī Tims Freizers – „British Academy of Songwriters and Authors” (BASCA) valdes pārstāvis un starptautiski pazīstams dziesmu autors, kurš sacerējis kompozīcijas tādiem māksliniekiem kā Tīna Tērnere, Billijs Maijers un citi.