Pasaulē pelnošākā aktiera godā joprojām gozējas Dveins Džonsons

Laika posmā no 2019. gada vasaras līdz 2020. gada vasarai Dveina Džonsona ienākumi sasnieguši 87,5 miljonus ASV dolāru, aprēķinājis izdevums "Forbes". Aktieris savu bankas kontu papildinājis gan ar 23,5 miljonu ASV dolāru lielu honorāru no "Netflix" par topošo filmu "Red Notice", gan ar krietnu summiņu no zīmola "Under Armour" par sporta apavu un apģērbu līniju "Project Rock".

Otro vietu vislabāk apmaksātu aktieru sarakstā ar 71,5 miljoniem ieņem Raians Reinoldss - 20 miljoni dolāru no "Netflix" saņemti gan par grāvēju "Six Underground", gan "Red Notice". Jūlijā "Netflix" paziņoja, ka Reinoldss piekritis dalībai vēl vienā šī straumēšanas servisa veidotajā filmā, kas, visticamāk, atkal viņam dos honorāru, kas rakstāms ar septiņām nullēm.

Trešajā vietā sarakstā ar nopelnītiem 58 miljoniem ir Marks Vālbergs - viņa "Spenser Confidential" kopš marta pirmizrādes ir "Netflix" trešā visvairāk skatītā filma. Un vēl miljonus Vālbergs pelna kā dokumentālo seriālu "McMillions" un "Wahl Street" producents.

Gada laikā visvairāk nopelnījušo aktieru Top 10 (miljonos ASV dolāru):

1. Dveins Džonsons - 87,5

2. Raians Reinoldss - 71,5

3. Marks Vālbergs - 58

4. Bens Afleks - 55

5. Vins Dīzels - 54

6. Akšajs Kumars - 48,5

7. Lins Manuels Mkiranda - 45,5

8. Vils Smits - 44,5

9. Adams Sendlers - 41

10. Džekijs Čans - 40