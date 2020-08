Dženifera Gārnere šķiras no Džona Millera, jo kā brīva sieviete esot laimīgāka

Džons Millers. (Foto: ZUMA Press / MEGA / Vida Press)

Dženiferai Gārnerei un Džonam Milleram pašizolācijas laiks nav nācis par labu savstarpējām attiecībām. Viņi nu pieskaitāmi tiem slavenajiem pāriem, kas koronavīrusa karantīnas laikā pieņēmuši lēmumu šķirties. Turklāt Holivudas aktrise tagad atzinusi, ka šis lēmums bijis vispareizākais, jo pēc šķiršanās viņa jūtas daudz laimīgāka, esot kā brīva sieviete.

Dženifera Gārnere ar bērniem Violetu, Serafinu un Semjuelu 2018. gadā. (Foto: Katrina Jordan/Sipa USA/ Vida Press)

Lēmumu par šķiršanos no 42 gadus vecā Millera pieņēmusi 48 gadus vecā Holivudas aktrise. Kāds no paziņām izdevumam „Hollywood Life norādījis: „Šķiršanās nebija dramatiska. Tā notika jau pirms kāda laika. Viņa juta, ka ir nepieciešams spert šādu soli un to izdarīja. Vismaz šobrīd viņa jūtas laimīgāka, ja ir viena. Džena jūtas labi, patiesībā lieliski.”

Dženifera Gārnere ar bērniem Violetu, Serafinu un Semjuelu un viņa četrkājaino mīluli kaķi ratiņos pastaigas laikā Losandželosā šā gada aprīlī. (Foto: Broadimage/Shutterstock/ Vida Press)

Par pāra attiecībām plašākā sabiedrībā sāka runāt 2018. gada augustā. Tolaik izskanēja minējums, ka abi ir kopā jau vairākus mēnešus.

Džons Millers. (Foto: BACKGRID/All Over Press/Vida Pre/ Vida Press)

Džons Millers plašākai sabiedrībai bija absolūti nepazīstams. Pilnīgi pretstatā Dženiferas bijušajam vīram Holivudas aktierim Benam Aflekam, kurš bija tikpat atpazīstams kā viņa pati.

Dženifera ar jaunākajiem bērniem. (Foto: X17online.com/All Over Press/Vid/ Vida Press)

Vienīgais, kas bija zināms par Milleru, ka viņš iepriekš bijis precējies un viņam ar bijušo sievu Kerolainu Kempbelu ir divi kopīgi bērni.

Džons Millers ar saviem bērniem aizvadītā gada nogalē. (Foto: BACKGRID/All Over Press/Vida Pre/ Vida Press)

Gārnere un Millers pirmo reizi redzēti izejam sabiedrībā kopā mēnesi pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija par abu romantiskajām attiecībām. Paparaci nofotografējuši pāri apmeklējam teātri.

Abi bija viens otra tik ļoti pārņemti, ka paklīda runas par iespējamu saderināšanos, lai gan viņu attiecības tolaik ilga vien dažus mēnešus. Taču gredzentiņš uz Dženiferas zeltneša tā arī neparādījās.

2019. gada janvārī kāds vārdā nenosaukts pāra paziņa apgalvoja: „Džena ir ārkārtīgi laimīga kopā ar savu draugu Džonu Milleru.”

„Džons liek justies viņai brīnišķīgi. Taču viņai vislabāk patīk tas, ka viņš ir parasts cilvēks un nav no šovbiznesa aprindām,” papildināja paziņa.

13 Foto Dženifera Gārnere pat bez kosmētikas izskatās jaunāka par saviem gadiem +9 Skatīties vairāk

Visu attiecību laiku pārim izdevās savas jūtas pasargāt no publicitātes, taču tas nav saudzējis attiecības no jūtu apdzišanas un vēlmes turpmāk doties šķirtus ceļus.

Šīs bija Gārneres pirmās attiecības pēc oficiālās laulības šķiršanas no vīra un savu trīs bērnu tēva Bena Afleka.