Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" reputācijas problēmas nomāc jau kopš skaļajiem korupcijas skandāliem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sāktajām izmeklēšanām saistībā ar daudzmiljonu iepirkumiem.

Lai kliedētu Rīgas galvenā sabiedriskā transporta uzņēmuma reputācijas riskus, pērn tika izsludināts atklāts valdes locekļu amatu konkurss, kura rezultātā tika izraudzīta jaunā SIA "Rīgas satiksme" valde, un tā darbu sāka šā gada janvārī. Kā priekšnosacījums nokļūšanai šajā augstajā un labi apmaksātajā amatā bija labas reputācijas esamība, un sabiedrība tika mierināta: ar jaunās valdes reputāciju viss ir kārtībā, rīdzinieki var droši paļauties, ka "Rīgas satiksmē" līdzekļi netiks izsaimniekoti.

Par vienu no jaunajām "Rīgas satiksmes" valdes loceklēm ar nevainojamo reputāciju tika izvēlēta Inga Krūkle. Viņas vārds plašāk medijos jau bija izskanējis saistībā ap AS "Olainfarm" cīņām pār farmācijas flagmaņa kontroli pēc pēkšņās Valērija Maligina nāves. Krūkle laikā, kad AS "Olainfarm" padomē darbojās Pāvela Rebenoka un Mārtiņa Krieķa tandēms, ieņēma uzņēmuma valdes locekles amatu un varēja vienpersoniski pārstāvēt AS "Olainfarm". Acīmredzami Krūkles saistība ar cīņu par Maligina miljonu mantojumu viņas reputācijas izvērtēšanai nebija šķērslis. Tāpat "Rīgas satiksmes" padomei kā normāla saimniekošana šķita arī Krūkles vadības laikā AS "Olainfarm" iegādātais ekskluzīvais bruņu limuzīns "Mercedes Benz S600", ar kuru gan, visticamāk, vizinājās Krieķis, nevis pati Krūkle. Vēl mēļo, ka Krūkle paralēli valdes locekles amatam "Rīgas satiksmē" esot arī nelaiķa Maligina Taizemes villas aktīvu pārvaldītāja kompānijas pārstāve, lai gan viņas valsts amatpersonas deklarācija par to klusē.

Lai nu kā tur būtu ar bruņu auto pirkumu Krūkles vadības laikā un Taizemes villām, tomēr nenoliedzams ir apstāklis, ka Krūkle joprojām uztur draudzīgas attiecības ar Rebenoku, Krieķi un Maligina vecāko meitu Irinu. Sociālajos tīklos savus piedzīvojumus un izklaides plaši atklāj pats Rebenoks, viņa draugs Ingus Balandins, kā arī Krieķu ģimene. Pēc publiski pieejamajām fotoreportāžām jaušams, ka luksusa dzīves atrādīšana sabiedrībai ir šīs kompānijas rutīna. Luksusa dzīves baudīšanā nereti pievienojas arī Krūkle ar vīru Mārtiņu. Tā nu pagājušajā nedēļā Krūkle savu dzimšanas dienu svinēja restorānā "Rossini", kur viņa ar dāvanu maisiem vakaru noslēdza Irinas Maliginas kompānijā.

Tomēr "Kas Jauns" interesantāks šķitis cits pasākums, kurā piedalījusies arī Krūkle. Šovasar viņa ar kompāniju ir baudījusi arī kādu atpūtas brīdi uz lepnas jahtas. Jaušams, ka izbrauciens pa Daugavu un Ķīšezeru ar jahtu ir bijis līksmes un gaviļu pārpilns, ar ko liecina fotogrāfijās iemūžinātie mirkļi.

Kompānija cienājusies ar melnajiem ikriem un slāpes veldzējuši ar dārgiem šampaniešiem. Izbaudīts tika ne vien 65 eiro vērtais šampanietis "“R” de Ruinart Brut", bet arī krietni dārgākais "Dom Perignon Vintage 2008". Šis šampanietis veikalā maksā ap 200 eiro.

Pēc publicētajām fotogrāfijām noprotams, ka tieši šampanietis "Dom Perignon Vintage 2008" Krūklei iegaršojies tā, ka viņa dzēriena izsmalcināto garšu buķeti baudījusi īpaši ekstravaganti, tā teikt “no kakliņa”. Vai pēcāk uzkodusi kādu krekeri ar krietno melno ikru kārtu, atliek vien minēt. Tomēr publicētās fotogrāfijas bez minējumiem rada virkni jautājumu: vai dzeršana “no kakliņa” ir labas reputācijas piemērs, vai Krūkles rīcībā nav saskatāma neatļautu dāvanu pieņemšana, vai dzeršana “no kakliņa” ir satiksmes nozares uzņēmuma valdes locekļa jaunā prakse piemēra rādīšanai saviem kolēģiem, arī plašajam autovadītāju lokam, kas tiek nodarbināts SIA "Rīgas satiksme" un pārvadā rīdziniekus un Rīgas viesus sabiedriskajā transportā? Tas, protams, ir jāvērtē tiesībsargājošajām iestādēm un vispirms jau SIA "Rīgas satiksme" padomei.

